ИИ-дроны научились сбивать насекомых в полете — видео

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Американский технологический стартап Tornyol работает над необычной системой борьбы с комарами.

Как передает Oddity Central, инженеры разрабатывают микродроны с искусственным интеллектом, которые смогут самостоятельно находить, преследовать и сбивать насекомых прямо в полете.

Разработчики считают, что такая технология может сделать борьбу с комарами в 100 раз дешевле современных методов.

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Первые испытания уже дали результат — компания продемонстрировала видео, на котором дрон успешно сбивает насекомое во время полета.

На записи небольшой беспилотник преследует насекомое в специально оборудованной тестовой зоне, а затем сбивает его прямо в воздухе.

Правда, во время демонстрации мишенью стал не комар, а бабочка. Кроме того, испытания проводились в контролируемом пространстве небольшой площади.

Несмотря на это, в компании называют тест важным этапом для создания автономных дронов, способных эффективно обнаруживать и уничтожать комаров в реальных условиях.

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Инженеры Tornyol планируют создать микродрон массой около 40 грамм, оснащенный системой искусственного интеллекта и набором специальных датчиков.

Для поиска целей устройство будет использовать:

микрофоны, аналогичные устанавливаемым в смартфонах

ультразвуковые датчики

специализированное программное обеспечение для анализа звука и навигации

Принцип работы состоит в излучении ультразвуковых импульсов и дальнейшем анализе их эха.

Особую роль играет звук крыльев комаров. Во время полета они создают характерный доплеровский сигнал, по которому система сможет отличать их от других насекомых.

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Таким образом, дрон должен атаковать только определенные цели, не реагируя на больших или полезных насекомых.

Разработчики Алекс Туссен и Кловис Пьедаллу убеждены, что в будущем для борьбы с комарами будут использовать не отдельные беспилотники, а целые рои автономных микродронов.

По их расчетам лишь десять таких аппаратов потенциально смогут контролировать территорию площадью до одного квадратного километра, существенно уменьшая численность комаров.

В Tornyol считают, что такая технология может стать более безопасной альтернативой массовому применению инсектицидов и других методов борьбы с вредителями, которые нередко влияют не только на комаров, но и на других насекомых и окружающую среду.

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В то же время, проект пока находится на раннем этапе развития, поэтому разработчикам еще предстоит доказать эффективность системы в реальных городских условиях.

Напомним, обнаружены комары с вирусом, который поражает мозг и может вызвать паралич.

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