- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 2 мин
ИИ может выявлять СДВГ у детей задолго до диагноза
Новый инструмент на основе искусственного интеллекта способен прогнозировать развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей за несколько лет до официального диагноза.
Исследователи заявили, что искусственный интеллект может помочь врачам раньше выявлять риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей. Речь идет об анализе медицинских данных, которые накапливаются еще с рождения.
Об этом пишет Euronews .
По данным исследования, опубликованного в журнале Nature Mental Health , ученые из Duke Health использовали электронные медицинские записи более 140 тысяч детей – как с СДВГ, так и без него. Алгоритм обучали находить закономерности в поведенческих, клинических и развитии ребенка еще до появления явных симптомов.
В результате система смогла достаточно точно оценивать риск развития расстройства, особенно у детей от пяти лет. При этом точность сохранялась независимо от пола, этнического происхождения либо общественного статуса.
СДВГ является одним из самых распространенных психических расстройств среди детей — проявляется проблемами с концентрацией, импульсивностью и гиперактивностью. В то же время многие случаи остаются недиагностированными годами, даже несмотря на ранние сигналы.
Авторы исследования отмечают: раннее выявление рисков может существенно улучшить дальнейшую жизнь детей — в частности, их учебные результаты, социальную адаптацию и общее состояние здоровья.
В то же время, эксперты подчеркивают, что такие инструменты не заменяют врачей, а должны стать вспомогательным средством для более раннего направления детей на обследование и поддержку.
Пока мир со страхом наблюдает за развитием ИИ, медицина использует его для спасения жизней.