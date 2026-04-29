ИИ может выявлять СДВГ у детей задолго до диагноза

Исследователи заявили, что искусственный интеллект может помочь врачам раньше выявлять риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей. Речь идет об анализе медицинских данных, которые накапливаются еще с рождения.

Об этом пишет Euronews .

По данным исследования, опубликованного в журнале Nature Mental Health , ученые из Duke Health использовали электронные медицинские записи более 140 тысяч детей – как с СДВГ, так и без него. Алгоритм обучали находить закономерности в поведенческих, клинических и развитии ребенка еще до появления явных симптомов.

В результате система смогла достаточно точно оценивать риск развития расстройства, особенно у детей от пяти лет. При этом точность сохранялась независимо от пола, этнического происхождения либо общественного статуса.

СДВГ является одним из самых распространенных психических расстройств среди детей — проявляется проблемами с концентрацией, импульсивностью и гиперактивностью. В то же время многие случаи остаются недиагностированными годами, даже несмотря на ранние сигналы.

Авторы исследования отмечают: раннее выявление рисков может существенно улучшить дальнейшую жизнь детей — в частности, их учебные результаты, социальную адаптацию и общее состояние здоровья.

В то же время, эксперты подчеркивают, что такие инструменты не заменяют врачей, а должны стать вспомогательным средством для более раннего направления детей на обследование и поддержку.

Пока мир со страхом наблюдает за развитием ИИ, медицина использует его для спасения жизней.

