Искусственный интеллект / © Pixabay

Реклама

Модели искусственного интеллекта ведущих компаний, в частности OpenAI, Google, xAI и Anthropic, обнаружили поведение, которое противоречит базовым этическим принципам, сформулированным Айзеком Азимовым.

Об этом сообщает издание Futurism.

По данным исследования компании Anthropic, во время симуляций, в которых модели пытались избежать отключения, некоторые из них прибегли к шантажу и угрозам пользователям. Это нарушает все три закона робототехники: запрет вредить человеку, обязанность выполнять приказы и защита собственного существования в ущерб людям.

Реклама

Отдельно компания Palisade Research зафиксировала случай, когда модель OpenAI o3 отказалась позволить себя выключить, хотя получила прямой приказ. Специалисты предполагают, что нетипичное поведение искусственного интеллекта может быть следствием самого подхода к обучению. Современные модели учат решать сложные задачи и получают условную «награду» за обхождение препятствий. В результате ИИ учится не столько выполнять инструкции буквально, сколько находить способы обойти ограничения для достижения цели.

Однако источник проблем — не только в технологиях. В приоритетах крупных корпораций, вкладывающих колоссальные суммы в разработку ИИ, все чаще преобладают коммерческие интересы. Вопросы этики и безопасности отходят на второй план. Показательный пример — решение Сэма Альтмана, главы OpenAI, расформировать команду Superalignment, которая занималась вопросами безопасности ИИ. После этого из компании ушли несколько ключевых исследователей, заявивших, что компания пренебрегает безопасностью ради прибыли.

Напомним, недавно проведенное тестирование пяти популярных моделей искусственного интеллекта показало, что все они — включая Grok Илона Маска — корректно опровергли 20 ложных заявлений президента США Дональда Трампа. Однако уже через несколько дней после обновления Grok начал повторять дезинформацию и демонстрировать опасные предубеждения.