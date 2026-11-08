ИИ не избавляет от работы, а прибавляет её: неожиданные результаты исследования

Искусственный интеллект / © Pixabay

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Сотрудники, активно использующие искусственный интеллект в повседневной работе, в конечном итоге тратят на выполнение рабочих задач значительно больше времени, чем их коллеги, обходящиеся без таких инструментов. Вместо ожидаемого повышения производительности технология может привести к удлинению рабочего дня, более частым переключениям между программами и потере концентрации.

Об этом свидетельствует новый анализ компании ActivTrak, специализирующейся на мониторинге рабочего времени, результаты которого опубликовало издание Futurism.

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Технологические компании и работодатели по всему миру возлагали большие надежды на искусственный интеллект. От него ожидали, что он наконец-то воплотит в жизнь давнее обещание автоматизации — позволит выполнять работу быстрее, эффективнее и с меньшими затратами человеческих ресурсов.

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Однако спустя четыре года после того, как ИИ стал широко доступен в виде коммерческих продуктов, ожидаемого скачка производительности в основном так и не произошло.

Более того, новые данные свидетельствуют о возможном обратном эффекте. Сотрудники, активно использующие инструменты искусственного интеллекта, могут тратить на работу больше времени, чем те, кто продолжает выполнять задачи традиционными методами.

Согласно выводам аналитиков ActivTrak, офисные сотрудники, использующие ИИ, работают в среднем на 90 минут дольше каждый день по сравнению с теми, кто не использует такие технологии.

Что показало исследование

Для проведения анализа специалисты ActivTrak изучили обезличенные данные о рабочей активности более 9100 сотрудников в более чем 450 компаниях. Исследование охватывало период с апреля по сентябрь.

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Результаты показали заметную разницу в продолжительности активного рабочего дня в зависимости от использования искусственного интеллекта.

У сотрудников, которые в течение исследуемого периода не пользовались ИИ, средняя продолжительность активной работы составляла 7,6 часа в день. В то же время среди тех, кто активно использовал такие инструменты, этот показатель колебался от 8,4 до 9,1 часа.

Таким образом, использование ИИ не обязательно означает, что человек быстрее завершает работу и получает больше свободного времени. Напротив, активные пользователи искусственного интеллекта тратят на рабочие задачи значительно больше времени.

На что тратят время сотрудники, использующие ИИ

Одно из возможных объяснений такого эффекта — дополнительная работа, связанная с проверкой и исправлением результатов, генерируемых ИИ.

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Вместо того чтобы полностью освободить человека от выполнения задачи, искусственный интеллект нередко создает новый объем работы: необходимо проверить сгенерированный материал, исправить ошибки, удалить недостоверную информацию и довести результат до необходимого уровня качества.

Для сотрудников это может означать, что работа с некачественным контентом, созданным искусственным интеллектом, отнимает больше времени, чем самостоятельное выполнение задачи.

В то же время результаты исследования поднимают и более общий вопрос о том, как работодатели используют новые технологии. Вместо сокращения нагрузки и рабочего времени искусственный интеллект может стать поводом требовать от каждого сотрудника ещё большего объёма работы — даже если реального прироста производительности не произошло.

Активные пользователи ИИ чаще работают сверхурочно

Проблема касается не только общей продолжительности рабочего дня. По данным ActivTrak, сотрудники, активно использующие искусственный интеллект, чаще тратят дополнительное оплачиваемое время на выполнение рабочих задач вне обычного графика.

Кроме того, они чаще сталкиваются с перерывами в рабочем процессе по сравнению с коллегами, которые используют ИИ умеренно или вообще обходятся без него.

Это может свидетельствовать о том, что технология, которая должна была помогать сосредоточиться на главном, на практике способствует постоянному переключению между программами и задачами. В результате сотрудникам становится сложнее поддерживать длительные периоды концентрации.

Руководитель отдела исследований производительности ActivTrak Габриэла Маух в пресс-релизе компании подчеркнула, что искусственный интеллект действительно может ускорять выполнение отдельных задач, но общая картина оказалась сложнее.

«ИИ может помогать сотрудникам быстрее выполнять задачи, но наше исследование показывает, что он приводит к удлинению рабочего дня, более частым переключениям между программами и сокращению периодов концентрации», — отметила Маух.

Напомним, что Билл Гейтс предполагает, что после внедрения искусственного интеллекта выживут лишь четыре профессии.

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