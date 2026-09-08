ИИ помог создать препарат, который может замедлять старение: что показали испытания

Лекарство (иллюстративное фото) / © gettyimages.com

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Экспериментальный препарат рентосертиб, разработанный с помощью искусственного интеллекта, продемонстрировал способность снижать отдельные биологические маркеры старения. В то же время исследование пока не доказывает, что лекарство может замедлять старение человека или продлевать жизнь.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Biotechnology.

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Препарат разработала компания Insilico Medicine для лечения пациентов с хроническими заболеваниями легких. В новом исследовании ученые проанализировали, как он влияет на показатели, используемые для оценки биологического возраста.

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Что показало исследование

В испытании приняли участие 42 человека. В течение 12 недель исследователи оценивали их состояние с помощью шести разных так называемых биологических часов.

По данным компании, в группе, получавшей рентосертиб, показатели биологического возраста снизились. А у тех, кто получал плацебо или не проходил лечения, они выросли или остались без изменений.

Авторы считают, что препарат может влиять на разные аспекты биологического старения. Однако речь идет именно об изменениях маркеров, а не о доказанном омоложении организма.

Что такое биологический возраст

Биологические часы — это инструменты, которые пытаются оценить состояние организма по разным показателям, в частности, изменениям ДНК, белкам крови и физиологическим характеристикам.

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Такие методы используются в исследованиях старения, но их точность и практическое значение остаются предметом научных дискуссий. Пока нет общепринятого показателя, который бы достоверно определял биологический возраст человека.

Поэтому снижение показателей на таких часах не означает, что препарат действительно замедляет старение или уменьшает риск возрастных заболеваний.

Когда препарат может стать доступным

Рентосертиб остается экспериментальным препаратом. Впереди — дальнейшие испытания, подтверждающие его эффективность и безопасность.

Только после этого можно будет оценить, имеет ли он реальное влияние на процессы старения и сможет ли получить одобрение регуляторных органов.

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Напомним, группа индийских ученых разработала новейшую систему на базе искусственного интеллекта, способную с поразительной точностью выявлять болезнь Паркинсона на основе анализа того, как человек рисует простые геометрические фигуры.

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