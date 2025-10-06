ИИ позволит сократить рабочую неделю: глава Zoom спрогнозировал, когда и на сколько

Гендиректор Zoom Эрик Юань / © Getty Images

Пятидневная рабочая неделя может стать историей уже совсем скоро благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта. Генеральный директор Zoom Эрик Юань прогнозирует, что компании неизбежно перейдут на трехдневный график, хотя это и приведет к определенным сокращениям.

Об этом гендиректор Zoom рассказал в интервью The New York Times.

По мнению Юаня, стремительное развитие ИИ вскоре сделает необходимость работать пять дней подряд излишней. Технологии должны не только повышать эффективность бизнеса, но и улучшать качество жизни людей.

«Я считаю, что если искусственный интеллект может улучшить нашу жизнь, то зачем нам работать пять дней в неделю?» — заявил гендиректор Zoom.

Он прогнозирует, что компании постепенно перейдут на трех- или четырехдневный график работы, ведь автоматизация все больше сокращает потребность в постоянном участии человека в процессах.

По словам Юаня, такое изменение позволит людям иметь больше свободного времени, однако не всем оно пойдет на пользу — некоторые работники могут столкнуться с сокращениями из-за замены выполнения части задач искусственным интеллектом.

«Каждая компания поддержит трех- или четырехдневную рабочую неделю. Я считаю, что в конечном итоге это освободит время для всех», — сказал гендиректор Zoom.

Несмотря на оптимизм, Юань признает и обратную сторону технологического прогресса: с расширением возможностей ИИ автоматизированные агенты все чаще будут заменять людей, что неизбежно приведет к изменениям на рынке труда.

К слову, гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что искусственный интеллект повлечет масштабное сокращение рабочих мест. Прежде всего работу потеряют сотрудники, которые оказывают поддержку клиентам (телефон/компьютер). ИИ значительно ускорит трансформацию рынка труда. Менее уязвимыми к автоматизации остаются профессии, предусматривающие непосредственный контакт с людьми, например, уход за больными.