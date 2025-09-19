- Дата публикации
ИИ предсказывает болезни за 10 лет до диагноза: ученые рассказали, как работает технология
Ученые создали систему, которая видит риски для здоровья за 10 лет до их проявления. Она уже умеет предсказывать более 1200 заболеваний.
Ученые представили инновационную технологию, позволяющую предсказывать развитие заболеваний более чем за 10 лет до первых симптомов.
Об этом сообщило издание BBC.
Модель Delphi-2M, созданная на основе искусственного интеллекта, анализирует медицинские записи и определяет риск развития более 1200 болезней. Ее принцип работы напоминает прогноз погоды: вместо «70% дождя» она показывает вероятность, например, сердечного приступа или диабета 2 типа.
Для обучения использовали данные UK Biobank — медицинские истории более чем 400 тысяч человек, включая госпитализации, записи семейных врачей и информацию о привычках. Далее модель проверили на другой части этой базы и на данных о 1,9 миллиона пациентов в Дании. Результаты оказались высокоточными.
По словам профессора Юэна Бирни из Европейской лаборатории молекулярной биологии, Delphi-2M особенно эффективна в прогнозировании заболеваний с четкой прогрессией, среди которых сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа и сепсис. Зато случайные события, например инфекции, она предусматривает менее надежно.
Специалисты отмечают: подобные инструменты помогут врачам выявлять группы риска и действовать на ранних этапах — от назначения лекарств до изменений в образе жизни. Технология также может стать полезной для планирования системы здравоохранения, например, оценивая количество сердечных приступов в определенном регионе.
Впрочем, разработчики отмечают, что Delphi-2M еще не готова к практическому применению. Модель создана на основе данных преимущественно людей в возрасте 40-70 лет, что может привести к предвзятости. Сейчас ее совершенствуют, добавляя генетические показатели, результаты анализов и радиологические обследования.
Разработку осуществили в сотрудничестве между Европейской лабораторией молекулярной биологии, Немецким онкологическим центром DKFZ и Копенгагенским университетом. Ученые подчеркивают: эта технология может стать основой для масштабной и этически ответственной системы прогнозирования здоровья.
