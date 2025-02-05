ИИ превратит Google в интеллектуального помощника – амбициозные планы компании

Интеграция искусственного интеллекта в поисковые механизмы может оказать существенное влияние на трафик веб-сайтов и рекламный бизнес компании.

Google активно внедряет искусственный интеллект в свой поисковый сервис и готовит масштабные изменения в 2025 году.

Об этом сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаи во время телефонной конференции по финансовым результатам компании, передает TechCrunch.

По словам Пичаи, Google Search постепенно эволюционирует от традиционного поиска к интеллектуальному помощнику на основе ИИ. Новый подход позволяет не только находить информацию, но и анализировать, просматривать веб-страницы и предоставлять расширенные ответы.

"Поскольку ИИ расширяет возможности поиска, 2025 станет одним из самых инновационных в его развитии", — отметил Пичаи.

Компания уже несколько лет двигается в этом направлении, особенно после выхода ChatGPT от OpenAI в 2022 году. Это заставило Google ускорить интеграцию искусственного интеллекта в поисковые механизмы, что может оказать существенное влияние на трафик веб-сайтов и рекламный бизнес компании.

Project Astra и новые возможности

Одним из ключевых проектов в сфере ИИ является Project Astra – мультимодальная система от DeepMind, которая способна анализировать видео и изображения в режиме реального времени, отвечая на вопросы пользователей. Google планирует интегрировать эту технологию не только в поиск, но и в будущие очки дополненной реальности.

Еще один важный проект – Gemini Deep Research, позволяющий ИИ самостоятельно создавать обширные аналитические отчеты на основе поисковых запросов.

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"Вы значительно расширяете возможности поиска – от запросов, на которые можно получить мгновенный ответ, до более сложных тем, требующих детального анализа", – объяснил Пичаи.

Что изменится для пользователей?

Google также рассматривает возможность интеграции Project Mariner, который позволит системе самостоятельно взаимодействовать с веб-сайтами, выполняя определенные действия. Это может сделать традиционный поиск менее необходимым, ведь ИИ сможет самостоятельно находить, анализировать и обобщать информацию.

Компания работает над усовершенствованием поискового интерфейса, делая его похожим на чат-бота, что позволит пользователям задавать уточняющие вопросы и взаимодействовать с системой новым способом.

"Мы видим большие возможности для развития поиска, и пользователи в скором времени увидят новые инструменты, облегчающие доступ к информации", – подытожил глава Google.

Ожидается, что эти изменения начнут внедряться уже в 2025 году, что сделает поисковик Google более интерактивным и эффективным для пользователей.

Напомним, что Google представила новую версию своей нейросети – Gemini 2.0 Flash, которая стала еще более быстрой, более точной и производительной. Обновление улучшило работу модели с текстами, кодом и изображениями, а воспользоваться ею можно теперь бесплатно в вебверсиях и мобильных приложениях.