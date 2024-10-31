ИИ раскрыл тайну шедевра Рафаэля: новый поворот в споре, которому более полутора столетий

Ученые долго спорили, является ли эта картина оригиналом Рафаэля.
Нейронная сеть искусственного интеллекта обнаружила, что лицо святого Иосифа на картине Рафаэля "Maдонна с розой" было нарисовано не этим величайшим художником, а кем-то другим.
Об этом пишет научно-популярный ресурс ScienceAlert.
Программа обнаружила это, когда проанализировала в деталях картины, подтвержденно созданные Рафаэлем, и сравнила их с "Мадонной с розой", по поводу авторства которой до сих пор ведутся споры.
Ученые предполагают, что лицо святого Иосифа мог написать один из учеников Рафаэля – Джулио Романо.
Что указало на чужую работу
Ученые использовали за основу технологию машинного обучения, позволявшую ранее с точностью до 98% определять авторство картин Рафаэля. Однако обычно она оценивала картины целиком, тогда как ученые решили сфокусироваться на отдельных деталях, чтобы определить возможный вклад других авторов в работу Рафаэля.
Алгоритм проанализировал каждое из четырех лиц на холсте "Мадонна с розой", созданном между 1518 и 1520 годами, отмечая мелкие мазки, нанесение теней и цветовую палитру в недоступных человеческому глазу деталях.
Алгоритм подтвердил, что Мадонна, молодой Иоанн Креститель и Иисус действительно нарисованы рукой Рафаэля. Однако святой Иосиф, скорее всего, был добавлен на картину кем-то другим.
Таким образом, искусственный интеллект помог внести ясность в дискуссию по поводу авторства Рафаэля, которая тянется еще с середины XIX века.
Ранее ученые разгадали секрет привлекательности картины "Девушка с жемчужной серьгой".
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