ИИ раскрыл тайну шедевра Рафаэля: новый поворот в споре, которому более полутора столетий

Ученые долго спорили, является ли эта картина оригиналом Рафаэля.

Нейронная сеть искусственного интеллекта обнаружила, что лицо святого Иосифа на картине Рафаэля "Maдонна с розой" было нарисовано не этим величайшим художником, а кем-то другим.

Об этом пишет научно-популярный ресурс ScienceAlert.

Программа обнаружила это, когда проанализировала в деталях картины, подтвержденно созданные Рафаэлем, и сравнила их с "Мадонной с розой", по поводу авторства которой до сих пор ведутся споры.

Ученые предполагают, что лицо святого Иосифа мог написать один из учеников Рафаэля – Джулио Романо.

Что указало на чужую работу

Ученые использовали за основу технологию машинного обучения, позволявшую ранее с точностью до 98% определять авторство картин Рафаэля. Однако обычно она оценивала картины целиком, тогда как ученые решили сфокусироваться на отдельных деталях, чтобы определить возможный вклад других авторов в работу Рафаэля.

Алгоритм проанализировал каждое из четырех лиц на холсте "Мадонна с розой", созданном между 1518 и 1520 годами, отмечая мелкие мазки, нанесение теней и цветовую палитру в недоступных человеческому глазу деталях.

Алгоритм подтвердил, что Мадонна, молодой Иоанн Креститель и Иисус действительно нарисованы рукой Рафаэля. Однако святой Иосиф, скорее всего, был добавлен на картину кем-то другим.

Таким образом, искусственный интеллект помог внести ясность в дискуссию по поводу авторства Рафаэля, которая тянется еще с середины XIX века.

Ранее ученые разгадали секрет привлекательности картины "Девушка с жемчужной серьгой".

Читайте также: