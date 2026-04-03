ИИ стремительно ухудшает память: результаты шокирующего исследования

Использование искусственного интеллекта в образовательном процессе может иметь серьезные побочные эффекты. Новое исследование поставило под вопрос эффективность ChatGPT как инструмента для обучения.

Об этом пишет Science Direct.

Ученые пришли к выводу: хотя технология позволяет быстрее выполнять текущие задачи, она отрицательно сказывается на долгосрочном запоминании материала и глубине знаний.

Исследование провел профессор Андре Баркауи вместе с группой ученых. В центре эксперимента оказались 120 студентов бизнес-специальностей, которых случайным образом разделили на две равные группы.

Первая группа при подготовке обучающих презентаций активно использовала ChatGPT. Вторая группа работала традиционными методами: прорабатывала собственные конспекты, изучала научные базы данных и обращалась в обычные поисковые системы.

Результаты предварительного этапа были впечатляющими с точки зрения скорости. Пользователи искусственного интеллекта тратили на выполнение задания в среднем всего 3,2 часа. В то же время, их коллеги из «традиционной» группы работали почти 6 часов. Однако настоящая цена такой скорости оказалась позже.

Главным этапом исследования стала неожиданная проверка знаний, проведенная через полтора месяца после завершения работы над проектами. Результаты тестирования продемонстрировали существенный разрыв в уровне подготовки:

Студенты, которые учились традиционно, дали 68,5% правильных ответов.

Студенты, использовавшие ChatGPT, смогли воспроизвести только 57,5% материала.

Наибольшую разницу ученые зафиксировали при обсуждении сложных технических тем. Там, где материал требовал глубокого анализа и осмысления, быстрые ответы от ИИ оказались наименее полезными для формирования устойчивых знаний в долгосрочной перспективе.

Исследователи объясняют такой провал двумя психологическими эффектами. Первый — это когнитивная разгрузка. Если раньше техника помогала людям с простыми вычислениями, то ИИ берет на себя сложные процессы: анализ информации, обобщение и построение логических аргументов. Как следствие, мозг студента получает меньшую нагрузку, которая критически необходима для закрепления новых нейронных связей.

Второй опасный эффект — «иллюзия компетентности». Получая четкий и структурированный ответ ChatGPT, студент ошибочно считает, что он полностью разобрался в теме. Однако без самостоятельного интеллектуального труда эта информация не задерживается в памяти.

Спасает ли опыт пользования ИИ

Интересным выводом исследования явилось то, что опыт работы с чат-ботом не решает проблему. Регулярные пользователи ChatGPT демонстрировали такие же низкие показатели усвоения знаний, как и новички. Это опровергает популярное мнение о том, что существует определенный способ «правильного использования» ИИ, который, якобы, может нивелировать его негативное влияние на обучение.

По словам авторов исследования, искусственный интеллект должен оставаться только вспомогательным инструментом, а не полноценной заменой собственного мышления. В противном случае погоня за скоростью выполнения задач может обернуться утратой критического мышления и глубины профессиональной подготовки.

Напомним, масштабное исследование показало, что внедрение искусственного интеллекта не уменьшает нагрузку на работников, а изменяет структуру их рабочего дня.

Аналитики, проанализировав сотни миллионов рабочих часов, выяснили, что после интеграции ИИ работники тратят больше времени на коммуникацию и работу с цифровыми системами, в то время как уровень сосредоточенности снижается.

Также установлено, что пользователи нейросетей работают в среднем дольше, что создает дополнительные риски профессионального выгорания, несмотря на ожидания уменьшения нагрузки.