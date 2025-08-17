Иисус или подделка: новое исследование Туринской плащаницы удивило ученых

Туринская плащаница / © Popular Mechanics

Туринская плащаница уже более шести веков вызывает споры между верующими и скептиками. Для одних это священная реликвия, сохранившая отражение лица и тела Иисуса Христа. Для других — художественный подлог, созданный в Средневековье.

Если рассматривать Туринскую плащаницу как фотонегатив, становится очевидным детальное изображение человека. / © Popular Mechanics

На ткани действительно виден силуэт мужчины с длинными волосами и бородой — в стиле, которым из VI века изображали Христа. Особенно поражает то, что на фотоотрицательном контуре становится четким, словно фотография. Именно это десятилетиями подпитывало веру в божественное происхождение оттиска.

Однако сомнения звучали всегда. Еще в XVI веке французский теолог Жан Кальвин резко критиковал "чудо", напоминая: ни одно Евангелие не упоминает о таком знаке, а по иудейскому обычаю тело должно быть обернуто несколькими пеленами, а не одной.

"Или святой Иоанн - лжец, или те, кто хвастается реликвией, обманывают", - писал Кальвин.

Туринская плащаница в 3D. / © Popular Mechanics

Современные технологии позволили проверить эти доводы. Исследователь и 3D-дизайнер из Бразилии Цицеро Мораэс воспроизвел эксперимент в программе с открытым кодом Blender. Он создал цифровую модель мужчины в возрасте около 33 лет и наложил на нее ткань, чтобы проверить, какой отпечаток останется.

Результат оказался показательным: трехмерное тело дает искаженное и деформированное изображение, в то время как на плащанице отпечаток выглядит слишком ровным и правильным. Это больше похоже на "чудесный след", а на рисунок, возможно созданный с помощью барельефной скульптуры.

Кадры из видео Мораэса, демонстрирующие открывание лица на ткани, сравнивая его со знаменитыми похоронными масками Микен. / © Popular Mechanics

Мораэс даже опубликовал видео своего эксперимента, чтобы каждый мог проверить сам: достаточно нанести краску на лицо и приложить к нему ткань или бумагу - отпечаток получится плоским, но далеким от "иконописной" четкости.

Таким образом, загадка Туринской плащаницы остается открытой. Для одних она – доказательство веры, для других – гениальная средневековая работа. Но благодаря новым исследованиям дискуссия только разворачивается с новой силой.