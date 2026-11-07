Иисус мог стать богом для Рима после распятия: что скрывают древние тексты

Статуя Иисуса Христа. Иллюстративное изображение / © pexels.com

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Новое историческое исследование выявило свидетельства того, что римский император Тиберий мог предложить признать Иисуса Христа богом уже примерно в 35 году нашей эры — всего через два года после его распятия. Соответствующее предложение якобы вынесли на рассмотрение римского Сената.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование итальянского учёного Луиджи Зито, опубликованное в рецензируемом журнале Aequitas Magazine.

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Основой исследования послужило повествование раннехристианского писателя Тертуллиана, жившего в конце II — начале III века.

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В своём труде «Апология» он утверждал, что римский император Тиберий получил из Палестины известие о событиях, свидетельствовавших о божественности Христа. После этого правитель якобы предложил Сенату официально признать Иисуса богом.

Однако сенаторы отклонили эту инициативу, поскольку сами не одобрили её.

Согласно реконструкции Зито, событие могло произойти примерно в 35 году нашей эры. Тогда у власти находился Тиберий, а римской провинцией Иудеей управлял Понтий Пилат, по приказу которого Иисуса распяли.

Почему римский император упомянул об Иисусе

Исследователь предполагает, что инициатива Тиберия могла иметь не столько религиозную, сколько политическую подоплеку.

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Император, возможно, рассматривал признание нового религиозного движения как способ снизить напряженность в Иудее, взять его под контроль римских властей и предотвратить возможные беспорядки.

В таком случае признание божественного статуса Иисуса вовсе не означало, что сам Тиберий стал христианином. Речь шла скорее о попытке интегрировать новый культ в религиозную систему Римской империи.

По мнению Зито, у римских властей было достаточно средств для такого вмешательства, ведь вопросы религии были напрямую связаны с государственным управлением.

Что говорится в древних текстах

Исследователь также проанализировал другие исторические и религиозные произведения, в которых упоминается возможное обсуждение божественности Иисуса на уровне римской власти.

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В частности, он обратил внимание на труды христианского философа Юстина Мученика, который призывал проверять обстоятельства распятия Иисуса и сообщения о его чудесах по документам, связанным с Понтием Пилатом.

Отдельно Зито рассмотрел рассказы историка Евсевия Кесарийского, а также армянскую традицию, в которой сохранилось предание о переписке между императором Тиберием и царем Эдессы Абгаром. В нём также фигурирует сообщение о вынесении вопроса об Иисусе на рассмотрение римского Сената.

Могли ли в Риме признать Иисуса богом?

Зито сравнил рассказ о Тиберии с известными примерами римской религиозной политики. Римские власти могли как ограничивать определенные культы, так и принимать иностранных богов, если это соответствовало государственным интересам.

Именно поэтому исследователь считает вполне возможным, что император пытался использовать признание Иисуса в качестве политического инструмента для стабилизации ситуации в Иудее.

В то же время главное замечание заключается в том, что оригинального постановления Сената или другого официального документа, датируемого примерно 35 годом нашей эры, найдено не было. Самое древнее из известных письменных свидетельств этой истории принадлежит Тертуллиану, который записал её более чем через 150 лет после описываемых событий.

Напомним, что исследователь из Испании обнаружил в различных версиях труда древнеримского историка Иосифа Флавия формулировку, которая, по его мнению, может содержать раннее письменное свидетельство о воскресении Иисуса Христа.

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