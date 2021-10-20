Икота может указывать на смертельное заболевание: какое и когда надо обратиться к врачу

Икота может указывать на смертельное заболевание: какое и когда надо обратиться к врачу

Если икота продолжается более 48 часов, нужно немедленно обратиться к медикам.

Иногда частая икота может быть сигналом развития рака пищевода. Опухоль давит на диафрагму, приводя к спазмам.

Об этом сообщил британский доктор Хуссейн Абдех, пишет Daily Express.

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Как объясняется, обычно икота может возникать после быстрого приема пищи или из-за сильного переедания или из-за употребления большого количества алкоголя.

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Но в некоторых случаях икота может быть сигналом возникновения рака пищевода, при котором также наблюдается сильная потеря в весе и трудности с глотанием пищи.

"Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины", — заявил Хуссейн Абдех.

Врач призывает обратиться за медицинской помощью, если приступы икоты длятся более 48 часов.

"Если врач не может найти для них очевидной причины, он может направить больного на анализы, такие как эндоскопия, рентген грудной клетки, ЭКГ или анализы крови. Именно во время этих тестов можно обнаружить рак", — отметил специалист.

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