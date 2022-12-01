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Илон Маск провел встречу с главой Apple, чтобы уладить отношения между компаниями

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Илон Маск провел встречу с главой Apple, чтобы уладить отношения между компаниями

Фото: Associated Press

Тим Кук заверил Маска, что соцсети Twitter не будут удалять из App Store

Владелец компании Twitter Илон Маск провел встречу с главой корпорации Apple Тимом Куком, чтобы разобраться в возникших между ними недоразумениях.

Об этом Маск сообщил у себя на странице Twitter.

Миллиардер сообщил, что в среду посетил Тима Кука и провел переговоры.

"Среди прочего мы разобрались с недоразумением относительно возможного удаления Twitter из App Store. Тем ясно дал понять, что Apple никогда не рассматривала такую возможность", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее комиссар Евросоюза по вопросам промышленности Тьерри Бретон заявил, что Twitter может быть запрещен из-за не соблюдения строгих правил модерации контента.

Кроме того, мы информировали, что президент Владимир Зеленский пригласил американского миллиардера и изобретателя Илона Маска в Украину.

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Дата публикации
Просмотры
66
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