Илон Маск заявил, что "цивилизация разрушится", если люди не будут рожать больше детей

Илон Маск заявил, что "цивилизация разрушится", если люди не будут рожать больше детей

Отец шестерых детей заявил, что пытается подать хороший пример.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск призвал людей рожать больше детей, предупредив об угрозе "разрушения цивилизации".

Соответствующее заявление он озвучил во время мероприятия Wall Street Journal в понедельник, 6 декабря, сообщает CNBC.

"Людей не хватает", — подчеркнул миллиардер, указав, что быстро падающие низкие коэффициенты рождаемости являются "одним из наибольших рисков для цивилизации".

По убеждению Маска, многие "хорошие, умные люди" думают, что население бесконтрольно растет. "Все наоборот, – возразил изобретатель, призвав слушателей взглянуть на статистические данные. – Если у людей не будет больше детей, цивилизация разрушится. Запомните мои слова".

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На вопрос о том, почему у него так много детей, отец шестерых ответил, что пытается подать хороший пример, добавив, что он должен практиковать то, что проповедует.

В издании отмечают, что аналитики Morgan Stanley в июле заявляли, что "движение за то, чтобы не иметь детей из-за опасений изменения климата, растет и влияет на уровень рождаемости быстрее, чем любая предыдущая тенденция в области снижения рождаемости".

Также, по информации исследователей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, количество рождений в США снизилось через девять месяцев после экстремальной жары, а прошлогоднее исследование 18 тысяч пар в Китае показало, что изменения климата, в том числе загрязнение твердыми частицами, связаны с увеличением на 20% вероятности бесплодия.

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