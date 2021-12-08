Илон Маск заявил, что "цивилизация разрушится", если люди не будут рожать больше детей

Отец шестерых детей заявил, что пытается подать хороший пример.
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск призвал людей рожать больше детей, предупредив об угрозе "разрушения цивилизации".
Соответствующее заявление он озвучил во время мероприятия Wall Street Journal в понедельник, 6 декабря, сообщает CNBC.
"Людей не хватает", — подчеркнул миллиардер, указав, что быстро падающие низкие коэффициенты рождаемости являются "одним из наибольших рисков для цивилизации".
По убеждению Маска, многие "хорошие, умные люди" думают, что население бесконтрольно растет. "Все наоборот, – возразил изобретатель, призвав слушателей взглянуть на статистические данные. – Если у людей не будет больше детей, цивилизация разрушится. Запомните мои слова".
На вопрос о том, почему у него так много детей, отец шестерых ответил, что пытается подать хороший пример, добавив, что он должен практиковать то, что проповедует.
В издании отмечают, что аналитики Morgan Stanley в июле заявляли, что "движение за то, чтобы не иметь детей из-за опасений изменения климата, растет и влияет на уровень рождаемости быстрее, чем любая предыдущая тенденция в области снижения рождаемости".
Также, по информации исследователей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, количество рождений в США снизилось через девять месяцев после экстремальной жары, а прошлогоднее исследование 18 тысяч пар в Китае показало, что изменения климата, в том числе загрязнение твердыми частицами, связаны с увеличением на 20% вероятности бесплодия.
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