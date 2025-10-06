Илон Маск заявил о запуске конкурента Википедии

Маск запускает Grokipedia / © Илон Маск / Twitter

Реклама

Американский миллиардер Илон Маск объявил о запуске новой платформы Grokipedia, которая должна стать альтернативой Википедии и самой «точной базой знаний в мире».

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, Grokipedia будет работать на основе искусственного интеллекта Grok и использовать вычислительные мощности для анализа открытых источников, в частности страниц Википедии, чтобы определять, где содержится правда, полуправда, ложь или отсутствует информация.

Реклама

«Grokipedia станет настоящим источником знаний, ведь она создана исключительно для поиска правды… свободна от предвзятий и скрытых мотивов», — отметил Маск.

Система сможет обновлять страницы на основе полученных данных, исправляя неточности, удаляя фейки и добавляя контекст, который, по словам разработчиков, часто «сознательно умалчивается в традиционных медиа».

Команда xAI подчеркнула, что цель Grokipedia — «максимальная правда из-за базовых принципов и физики». Проект призван «прорезать информационный шум» и противодействовать манипуляциям, фейковым новостям и искаженным нарративам, которые, по мнению разработчиков, «десятилетиями формировали искаженное представление о мире».

Бета версия платформы должна заработать в течение двух недель.

Реклама

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск официально стал самым богатым человеком мира, первым преодолев историческую отметку в 500 миллиардов долларов собственного капитала.

Мы ранее информировали, что основатель SpaceX Илон Маск назвал ключевые факторы, определяющие успех колонизации Марса, а также озвучил оптимистичные термины, когда это может произойти.