Имеет оранжевые губы и ревет, как лягушка: в тропиках обнаружили новый вид животных (видео)

Новый вид обезьян Colobus congoensis

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После 18 лет таинственных наблюдений международная группа ученых официально подтвердила существование ранее неизвестного вида обезьян в тропических лесах Конго. Этот примат с оранжевой пастью и необычным криком обитает в национальном парке Ломами.

Об этом пишет Euronews.

Спустя почти 20 лет после первого наблюдения за необычной обезьяной в кронах деревьев над тропическими лесами Конго международная исследовательская команда официально описала ее как новый вид.

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Небольшая обезьяна с оранжевой пастью обитает на территории современного национального парка Ломами в Демократической Республике Конго. Представители этнической группы баланга называют ее Ликвелли. В научной классификации животное получило название Colobus congoensis и стало шестым видом обезьян-колобусов, все представители которого происходят из Африки.

«Наша команда оценила несколько наборов данных, и все они привели к одному и тому же выводу: Ликвелли является отдельным видом обезьян-колобусов, которого мы раньше не видели. Открытие нового вида приматов — чрезвычайно редкое явление, особенно если речь идет о популяциях, ранее неизвестных науке», — рассказала постдокторант кафедры антропологии Йельского университета и Йельского института биосферных исследований Джулия Аренсон, которая стала соавтором исследования, официально признавшего этот вид обезьян.

Поиски нового вида обезьян начались с размытого фото

Первое наблюдение за необычным животным впоследствии превратилось для ученых в многолетнее исследование. В 2008 году исследователи сфотографировали черную обезьяну, находившуюся высоко в кронах тропического леса. Животное выглядело необычно, однако качество снимка было недостаточным, чтобы установить, действительно ли речь идет о неизвестном науке виде.

Через 10 лет ученые снова увидели эту обезьяну. Новое наблюдение возобновило интерес к животному и стало началом более масштабного исследовательского проекта.

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«Только после 10 лет исследования лесов Ломами мы получили достаточно четкие наблюдения и убедительные фотографии, которые позволили нам сказать, что существует еще один новый вид обезьян. Этот примат был не просто новым — он был очень редким и имел очень ограниченный ареал», — рассказала соавтор исследования Терез Гарт.

В течение 2018–2022 годов ученые проводили полевые исследования в лесах, записывали характерные крики обезьян, напоминающие лягушачий рев, изучали генетические образцы и общались с жителями 52 сел, расположенных на границе ареала животного.

За это время исследователи зафиксировали 114 случаев встречи с обезьянами на территории площадью около 1700 кв. км. В то же время животные оставались очень тяжелыми для наблюдения. Ликвелли смогли узнать жители только восьми из обследованных деревень. Это особенно важно, ведь у местных общин есть значительный опыт и глубокие знания о дикой природе региона.

Руководитель исследования Джон Харт особо отметил вклад конголезских исследователей, которые первыми поняли, что речь идет о необычном животном.

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«Открытие и документирование Ликвели никогда бы не состоялось без нашей команды конголезских исследователей-натуралистов. Эти полевые руководители распознали момент, когда оказались перед чем-то, чего не знали. Они приложили дополнительные усилия, необходимые для того, чтобы задокументировать и подтвердить это открытие», — отметил Харт.

Новый вид обезьян может оказаться под угрозой

Исследование делает Ликвели только пятым видом африканских обезьян, описанным за последние 75 лет на основе ранее неизвестной дикой популяции.

По оценкам ученых, ареал Colobus congoensis ограничен участком леса между тремя притоками реки Конго. В то же время, животным угрожают охота и дальнейшее расширение человеческой деятельности. Исследовательская команда рекомендовала классифицировать новый вид как находящийся под угрозой исчезновения.

«Это редкое открытие, которое имеет значительные последствия для охраны природы», — сказал профессор антропологии Йельского университета Эрик Саргис.

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После официального признания Colobus congoensis ученые надеются, что открытие привлечет дополнительное внимание к необходимости сохранения национального парка Ломами, его уникального биоразнообразия и других видов, которые, возможно, еще ждут своего открытия.

К слову, в бразильских лесах с помощью дронов впервые зафиксировали редкую обезьяну тити с признаками альбинизма: полностью белой шерстью и красными глазами. Это третий подтвержденный случай альбинизма среди приматов в стране и первый для семьи сакиевых.

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