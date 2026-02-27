Императорские пингвины под угрозой: почему ежегодная линька может убить птиц

Императорский пингвин

Ежегодная линька императорских пингвинов, которая является жизненно необходимой для обновления их водонепроницаемого оперения, может стать фатальной из-за стремительного сокращения антарктического морского льда. К таким выводам пришли ученые, которые отслеживают популяцию птиц с помощью спутниковых снимков.

Об этом сообщило издание BBC.

Императорские пингвины могут массово погибать из-за резкого сокращения антарктического морского льда именно в период, когда они наиболее уязвимы. Во время ежегодной 30-40-дневной линьки взрослые птицы вынуждены оставаться на стабильных льдинах, полностью заменяя старые перья на новый водонепроницаемый слой. В этот период они теряют до половины массы тела, не могут охотиться и фактически остаются без защиты от ледяной воды.

По данным нового исследования Communications Earth & Environment, площадь летнего морского льда обвалилась до рекордно низких показателей — от средних 2,8 млн км² в 2022 году до лишь 1,79 млн км² в 2023-м.

Доктор Питер Фретвелл из Британской антарктической службы, который более 20 лет изучает императорских пингвинов, заявил, что спутниковые снимки за последние сезоны показывают почти полное отсутствие характерных «коричневых пятен» из перьев. У Земли Мари Берд, где обитает значительная часть популяции, в 2025 году удалось найти лишь 25 групп птиц — значительно меньше, чем ожидалось.

Фретвелл предполагает, что часть пингвинов могла погибнуть в воде, не успев завершить линьку. Другие, возможно, переместились в Восточную Антарктиду, но это нарушает цикл размножения и также ведет к потере популяции.

Исследователь признает, что это — одно из самых эмоциональных открытий в его карьере. Дальнейший анализ популяции в море Росса должен показать, насколько масштабными могут быть потери и изменится ли прогнозируемая дата возможного исчезновения вида.

Напомним, вблизи украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктике сейчас больше пингвиньего пуха и перьев, чем снега. На материке завершается лето, снежный покров существенно уменьшился, а у пингвинов как раз продолжается сезонная линька.