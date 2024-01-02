Индия запускает первый спутник для изучения черных дыр: страна готовится отправить людей в космос

В этом году Isro планирует подготовиться как минимум к 12-14 миссиям.

Индийское космическое агентство Isro запустило свой первый спутник для изучения черных дыр и объявило об амбициозных планах на 2024 год, среди которых подготовка к первому пилотируемому полету в космос.

Об этом пишет Independent.

Спутник рентгеновского поляриметра страны, запущенный в понедельник на борту ракеты PSLV Isro, делает ее второй страной изучающей черные дыры и другие небесные объекты с помощью орбитальной обсерватории.

Новый спутник Isro, несущий на низкой околоземной орбите два научных груза, будет изучать различные астрономические источники рентгеновского излучения.

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NASA запустило аналогичную миссию в декабре в 2021 году, которая пролила больше света на остатки взрывов сверхновых и потоки выпускаемых черными дырами частиц.

Новая индийская миссия, которая, как ожидается, продлится около 5 лет, может помочь понять механизм рентгеновского излучения различных астрономических источников, таких как черные дыры, нейтронные звезды и звездообразующие туманности.

Также будут исследоваться поляризация интенсивных источников рентгеновского излучения в космосе, что поможет лучше понять механизм излучения и геометрию таких небесных источников.

Черные дыры и нейтронные звезды — это надплотные объекты в космосе, образовавшиеся из умирающих остатков звезд.

В черных дырах огромная масса, в несколько раз превышающая массу Солнца, упакована на очень маленькой площади со столь сильным гравитационным тяготением, что даже свет не может пройти, не будучи привлечен к ним.

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Новая миссия Isro направлена на изучение около 50 потенциальных космических источников посредством своего спутника в долгосрочной перспективе.

Миссия также стала результатом ряда успешных запусков Isro в 2023 году, в том числе новаторской миссии Chandrayaan-3, высадившей зонд на Южный полюс Луны и спутника, запущенного для изучения Солнца.

Космическое агентство готовится к своей долгожданной первой в истории миссии с экипажем в космос под названием Gaganyaan. Она запланирована на 2025 год.

Напомним, робот NASA снял удивительный таймлапс дня на Марсе. Кадры были сделаны во время 4002 марсианского дня.

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