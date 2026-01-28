Инъекция вместо убийства: Таиланд нашел гуманный способ контролировать численность диких слонов

Численность популяции слонов будут регулироваться методом контрацепции / © Associated Press

Таиланд пошел на радикальный шаг в борьбе с последствиями стремительного размножения диких животных . Как сообщил в среду представитель Офиса сохранения дикой природы, ветеринары успешно ввели контрацептивы трем самкам индийских слонов в провинции Трат.

Об этом сообщает Phys.org.

Как проходила процедура

Операция была проведена в понедельник, 26 января. Ветеринары использовали специальные ружья с проволочками, чтобы ввести препарат дистанционно.

Процедура прошла без анестезии , что уменьшило стресс для животных. Директор Офиса сохранения дикой природы Сукхи Бунсанг заверил, что все три слонихи чувствуют себя хорошо, проверены на инфекции и уже «живут своей обычной жизнью».

За состоянием здоровья животных будут наблюдать: ветеринары планируют брать у них кровь на анализ каждые шесть месяцев.

Почему это необходимо

Хотя азиатские слоны считаются исчезающим видом, в некоторых регионах Таиланда наблюдается настоящий демографический взрыв.

В пяти восточных провинциях уровень рождаемости слонов растет на 8% ежегодно , в то время как в других регионах — всего на 3%. Количество диких слонов в этой зоне возросло с 334 в 2015 году до почти 800 в прошлом году.

Животным становится тесно в лесах, и они выходят в человеческие поселения в поисках пищи. Это приводит к трагедиям.

По данным ведомства, с 2012 года в результате конфликтов между людьми и слонами погибли почти 200 человек и более 100 животных .

Что дальше

Это только начало масштабной программы. Власти планируют использовать еще 15 доз вакцины для других стад до начала сезона дождей в мае. Ранее эффективность этого метода была проверена на семи слонах, содержащихся в неволе в провинции Чиангмай.

«Это [увеличение популяции слонов — ред.] повлечет за собой больше конфликтов между людьми и слонами в долгосрочной перспективе, если мы позволим этому продолжаться», — подчеркнул Сукхи Бунсанг, объяснив необходимость такого вмешательства в природу.

