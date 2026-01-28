- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 13
- Время на прочтение
- 2 мин
Инъекция вместо убийства: Таиланд нашел гуманный способ контролировать численность диких слонов
В Таиланде диким слонам ввели контрацептивы, чтобы сдержать стремительный рост популяции, приводящий к войне за территорию и смертельным столкновениям между животными и людьми.
Таиланд пошел на радикальный шаг в борьбе с последствиями стремительного размножения диких животных . Как сообщил в среду представитель Офиса сохранения дикой природы, ветеринары успешно ввели контрацептивы трем самкам индийских слонов в провинции Трат.
Об этом сообщает Phys.org.
Как проходила процедура
Операция была проведена в понедельник, 26 января. Ветеринары использовали специальные ружья с проволочками, чтобы ввести препарат дистанционно.
Процедура прошла без анестезии , что уменьшило стресс для животных. Директор Офиса сохранения дикой природы Сукхи Бунсанг заверил, что все три слонихи чувствуют себя хорошо, проверены на инфекции и уже «живут своей обычной жизнью».
За состоянием здоровья животных будут наблюдать: ветеринары планируют брать у них кровь на анализ каждые шесть месяцев.
Почему это необходимо
Хотя азиатские слоны считаются исчезающим видом, в некоторых регионах Таиланда наблюдается настоящий демографический взрыв.
В пяти восточных провинциях уровень рождаемости слонов растет на 8% ежегодно , в то время как в других регионах — всего на 3%. Количество диких слонов в этой зоне возросло с 334 в 2015 году до почти 800 в прошлом году.
Животным становится тесно в лесах, и они выходят в человеческие поселения в поисках пищи. Это приводит к трагедиям.
По данным ведомства, с 2012 года в результате конфликтов между людьми и слонами погибли почти 200 человек и более 100 животных .
Что дальше
Это только начало масштабной программы. Власти планируют использовать еще 15 доз вакцины для других стад до начала сезона дождей в мае. Ранее эффективность этого метода была проверена на семи слонах, содержащихся в неволе в провинции Чиангмай.
«Это [увеличение популяции слонов — ред.] повлечет за собой больше конфликтов между людьми и слонами в долгосрочной перспективе, если мы позволим этому продолжаться», — подчеркнул Сукхи Бунсанг, объяснив необходимость такого вмешательства в природу.
