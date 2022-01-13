Инфекционист назвал категорию людей, по которым "Омикрон" нанесет "главный удар"

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что COVID-штаммом "Омикрон" заразятся почти все.

Штаммом "Омикрон", скорее всего, переболеют все люди, но те, у кого есть прививки, без тяжелого течения болезни и постковидного синдрома.

Такое мнение высказал руководитель Института аллергологии и инфекционных заболеваний и главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

По его словам, с серьезными последствиями коронавируса столкнутся именно непривитые граждане, по которым "Омикрон" нанесет "главный удар".

В тоже время, по словам инфекциониста, заболевают "Омикроном" также и те, кто вакцинировался. Однако у них будет значительно легче течение заболевания, с минимальными рисками госпитализации и смерти.

"Омикрон при его невероятной, беспрецедентной степени эффективности распространения в конце концов найдет почти всех... А, возможно, и многие из них (вакцинированные. — Ред) очень вероятно, с некоторыми исключениями, перенесут это достаточно хорошо, в том смысле, что не будут госпитализированы и не умрут", — говорил Энтони Фаучи.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считается новый штамм COVID-19 "Омикрон" особенно опасен для невакцинированных граждан.

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