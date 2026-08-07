Инопланетная сталь: секрет древнего кинжала Тутанхамона, будоражащая ученых до сих пор

Тутанхамона мумифицировали более 3300 лет назад / © Associated Press

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Кинжал из саркофага египетского фараона Тутанхамона сделан из материала внеземного происхождения. По словам исследователей, кинжал, обнаруженный в саркофаге фараона во время вскрытия 1925 года, изготовлен из метеоритного материала.

Об этом пишет SpaceDaily.

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Тщательный химический анализ с использованием фотографий с высоким разрешением и рентгеновских лучей позволил выявить тип метеорита, из которого, скорее всего, был выкован кинжал, а также процесс его изготовления.

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Более того, похоже, что этот предмет отнюдь не был сделан в Египте, а скорее был подарен Тутанхамону или одному из его предков.

Возможно, наиболее значительным является открытие так называемого узора Отманштетта на кинжале. Этот узор указывает на длинные кристаллы никеля и железа, обнаруженные в октаэдритных железных метеоритах, наиболее распространенном типе железных метеоритов.

Поскольку узор сохранился, для формирования оружия, скорее всего, использовалась относительно низкотемпературная технология ковки. Исследователи полагают, что кинжал был изготовлен при температуре ниже 950 градусов по Цельсию — чуть выше, и узор исчез бы.

«Уже в 13-м веке до н. э. они знали, что эти редкие куски железа падают с неба, опередив западную культуру более чем на два тысячелетия», — говорят специалисты.

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Что касается химического состава рукояти, анализ показывает, что декоративные камни, скорее всего, были скреплены известковой штукатуркой. Так не делали в Египте в те времена, а это значит, что кинжал, скорее всего, появился еще откуда-то.

«Золотая рукоятка намекает на иностранное происхождение кинжала, возможно, из Митанни, Анатолия, как предполагается в одном из писем Амарны, в котором говорится, что железный кинжал с золотой рукоятью был подарен царем Митанне Аменхотепу III, деду Тутанхамону», — пишут исследователи.

Ранее сообщалось, что гробница фараона Тутанхамона в Луксоре, открытая в 1922 году археологом Говардом Картером, находится в самом худшем состоянии с момента своего обнаружения. Ученые считают, что решающим моментом стало наводнение в 1994-м, которое затопило Долину царей. По данным ученых, на потолках появляются трещины, горные породы расслаиваются от влажности, а краски на стенах тускнеют из-за грибка.

Кроме того, стало известно, что разгадали тайну проклятия Тутанхамона.

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