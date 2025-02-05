Инопланетяне могут следить за Землей: ученые шокировали исследованием

Исследование также подтверждает, что у человечества есть шанс выявить признаки существования разумной жизни во Вселенной, если другие цивилизации оставляют подобные сигнатуры.

Ученые из Института SETI исследовали, на каком расстоянии потенциальные инопланетные цивилизации могут заметить технологические следы человечества. Оказалось, что радиосигналы с Земли видны даже за 12 тысяч световых лет.

Об этом пишет SciTechDaily.

Ученые Института SETI продолжают поиск потенциальных внеземных цивилизаций в Млечном Пути. Они исследуют техносигнатуры – сигналы, указывающие на технологическую активность развитых цивилизаций.

С другой стороны, ученые изучают химические сигнатуры в атмосферах экзопланет, свидетельствующих о существовании жизни или промышленной деятельности. "Если где-то в нашей галактике существуют развитые цивилизации, они могут искать такие же сигналы, как и мы", — объясняют авторы исследования.

Впервые ученые применили комплексный подход к анализу разных видов техносигнатур одновременно. Результаты работы опубликованы в журнале The Astronomical Journal.

Что могут увидеть инопланетяне:

Радиосигналы с Земли. По словам ученых, наиболее заметными техносигнатурами человечества являются радиосигналы, подобные тем, которые передавала обсерватория Аресибо. Эти сигналы могли бы зафиксировать потенциальные инопланетяне, находясь на расстоянии до 12 000 световых лет от нас.

Загрязнители атмосферы. Промышленные выбросы, изменяющие состав атмосферы, можно заметить в радиусе всего 5,7 световых лет от Земли.

"Чтобы увидеть эти сигнатуры, потенциальная внеземная цивилизация должна находиться относительно близко к нам и иметь столь же мощные телескопы, как например космический телескоп Вебб", — отмечают ученые.

Для сравнения, ближайшая к нам звезда Проксима Центавра расположена в 4,2 световых годах от Земли.

Другие техносигнатуры:

Ученые предполагают, что потенциальные инопланетяне могли бы заметить:

большое количество искусственных объектов на орбите;

сигналы от спутников;

изменения в составе атмосферы, вызванные промышленностью.

Если инопланетяне уже направили зонды в нашу систему, они могут получить еще больше информации о технологической активности человечества.

Несмотря на это, ученые признают, что нет уверенности в том, что потенциальные инопланетяне обладают такими же технологиями, как человечество, которые позволяют фиксировать техносигнатуры.

"Возможно, их методы наблюдения за Вселенной существенно отличаются от наших", — предполагают авторы исследования.

Напомним, в галактике Млечный путь ученые обнаружили таинственную волну, которая, по мнению ученых, является свидетельством столкновения галактик, произошедшего 100 млн лет назад.

Читайте также: