Инопланетяне прячутся здесь?: ученые нашли идеальную планету, где возможна жизнь

На идеальной для пришельцев скалистой планете обрели атмосферу / © Credits

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Астрономы впервые в истории космических наблюдений нашли подтверждение существования атмосферы на скалистой экзопланете , вращающейся в пределах обитаемой зоны своей звезды. Это открытие дает человечеству самый большой шанс наконец-то найти ответ на вопрос о существовании жизни за пределами нашей Солнечной системы.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на результаты нового исследования гарвардских ученых.

Что известно о загадочной «суперземле»

В центре внимания ученых оказалась экзопланета под названием LHS 1140 b, которая была открыта еще в 2017 году. Она вращается вокруг небольшого и прохладного красного карлика в 48 световых годах от Земли.

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По своим характеристикам этот космический объект очень напоминает наш дом: его радиус в 1,7 раза превышает земной, а масса больше примерно в 5,6 раза. Именно такие параметры и расположение в населенной зоне делают ее очень привлекательным кандидатом на наличие пришельцев.

Как ученым удалось обрести атмосферу

Обычно обнаружить атмосферные сигналы от воды или углекислого газа на таких планетах очень сложно даже с помощью флагманских обсерваторий, таких как телескоп Джеймса Уэбба. Поэтому команда исследователей решила применить другой подход и принялась искать следы гелия в верхних слоях воздушной оболочки, где сигналы заметить гораздо легче.

Для этого эксперты использовали инфракрасный спектрограф WINERED на телескопе Магеллана в Чили во время редкого выравнивания орбит. Ученые зафиксировали, как гелий вытекает из-за пределов LHS 1140 b, что стало безоговорочным доказательством.

«Атмосфера необходима для того, чтобы планета могла поддерживать жизнь в том виде, в каком мы его знаем. Это был абсолютный трепет — увидеть спектры транзита и медленно понять последствия того, на что мы смотрели», — признались авторы исследования.

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Шансы на существование внеземной жизни

По оценкам экспертов, обнаруженная атмосфера успешно сохраняется на этой скалистой планете уже более трех миллиардов лет. Теперь команда исследователей планирует провести серию дополнительных наблюдений, чтобы окончательно понять, действительно ли там могут прятаться инопланетяне.

Соавтор исследования Робин Вордсворт напомнил, что еще двадцать лет назад человечество даже не знало, существуют ли вообще другие планеты земного типа. Впоследствии оказалось, что они достаточно распространены во Вселенной, а теперь наука имеет железобетонные доказательства того, что, по меньшей мере, одна из них сумела сохранить атмосферу.

Напомним, потенциально подходящую для жизни суперземлю обнаружили всего в 25 световых годах от Земли. После новых наблюдений астрономы пришли к выводу, что экзопланета GJ 3378b, вероятно, каменистая и расположена в зоне, где при определенных условиях может существовать жидкая вода.

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