"Инопланетяне" в Перу: генетики раскрыли тайну мумий с тремя пальцами

Перуанская мумия / © Фото из открытых источников

Находка мумифицированных тел в Перу снова оказалась в центре внимания ученых и приверженцев теорий заговора. Впервые эти останки обнаружили еще в 2015 году в пещере-могильнике и с тех пор они не перестают удивлять.

Об этом рассказывает издание Express.

Мумии отличаются необычной анатомией: у них всего по три пальца на руках и ногах. Это сразу породило волну предположений – от версий об инопланетном происхождении до гипотезы о неизвестном виде людей. Многие специалисты, впрочем, считали находку искусным подлогом.

В настоящее время около двух десятков тел проходят тщательное изучение. По словам исследователей, они сохранили не только кости, но и ткани, мышцы и даже внутренние органы. Есть версия, что одна из мумий на момент смерти была беременна.

ДНК-анализ развеял "космические" теории

Перуанская мумия. / © Фото из открытых источников

Посетивший место исследований журналист и автор подкаста American Alchemy Джесси Мичелс заявил в комментарии Daily Mail:

"Я не нашел никаких доказательств того, что эти мумии не с Земли".

По его словам, вероятнее всего речь идет о неизвестной ранее подземной разновидности людей, а не об инопланетянах.

Биоинформатик Алайн Харди также обнаружила интересную деталь: в генетическом коде мумий прослеживается мутация в гене Gli3, связанная с полидактилией – аномалией развития, вызывающей дополнительные пальцы. Такие отклонения известные археологам по-прежнему встречались в находках на территории Перу.

Секвенирование ДНК: обнаружили ученые

Команда использовала современные методы извлечения генетического материала из костных и мышечных образцов. Несмотря на сильную деградацию тканей, удалось собрать достаточно информации для воспроизведения генома.

Результат: большинство ДНК мумий совпадает с человеческим, хотя в некоторых случаях наблюдались "странные" фрагменты, которые впоследствии объяснили низким качеством хранения образцов.

Одна из мумий, известная как Виктория (безголовая гуманоидная фигура), также показала человеческое происхождение.

Генетические параллели

Перуанская мумия. / © Фото из открытых источников

Мичелс привел пример из современности: племя на севере Зимбабве страдает заболеванием эктродактилия (“синдром страусиной стопы”), когда отсутствуют центральные пальцы, придающие рукам и ногам причудливую форму.

"Есть мутации, которые в определенных условиях становятся адаптивными и закрепляются в популяции. Возможно, именно это мы видим и в Перу. Даже без инопланетных версий это уникальное открытие", - пояснил исследователь.

Остается загадка

Впрочем, не все учёные готовы окончательно отказаться от интригующих гипотез. Хосе Засе, начальник медицинского отдела ВМС Мексики, также исследующий мумии, заявил:

"У некоторых образцов около 70% ДНК совпадает с известной человеческой. Остальное же пока остается непонятным".

Врач Дэвид Руис Велла, ведущий эксперт по исследованию мумий, выдвинул более радикальную гипотезу: некоторые тела, возможно, являются гибридами. Он утверждает, что один из образцов, названный Мария, демонстрирует смешанные черты, которые могли возникнуть из-за естественной миграции и скрещивания между различными видами приматов и людей в Азии и Африке. Возраст этой мумии оценивается от 250000 до 2500 лет, что делает ее потенциально ключевой для понимания эволюционных связей между видами.

Для дальнейших исследований Джесси Мичелс планирует привлечь Colossal Biosciences, американскую генетически инженерную компанию, известную проектами по "воскресению" вымерших видов, в частности лютоволка.

"Им нужно разрешение перуанского правительства", - отметил Мичелс. - "Если правительство не позволит ведущей американской биотехнологической компании применить собственные методы анализа древней ДНК, неизвестно, что еще нужно для разъяснения ситуации".

Мумии привлекли внимание мировых медиа еще в 2022 году, когда журналист Хайме Мауссан представил несколько образцов в Конгрессе Мексики, заявив об их подлинности. Группа врачей подтвердила, что эти тела когда-то принадлежали живым существам, а некоторые эксперты утверждали, что изучали их более четырех лет.

Однако в 2023 году ситуация превратилась в скандал: журналист был пойман с двумя "мумиями", которые оказались куклами, изготовленными из костей животных и предназначенными для продажи туристам. Эти фигурки были изъяты в аэропорту Лимы и отправлены на лабораторный анализ.

Возглавлявший расследование судебный археолог Флавио Эстрада подчеркнул:

"Заявления о внеземном происхождении этих мумий абсолютно ложны. Вывод прост: это куклы, собранные из костей животных нашей планеты с помощью современного синтетического клея. Они не относятся к доиспанскому периоду и никоим образом не являются инопланетянами".