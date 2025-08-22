Инопланетная жизнь может быть совсем рядом: ученые рассказали подробности

Инопланетянины

Церера, карликовая планета между Марсом и Юпитером, могла иметь условия для жизни в далеком прошлом.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам ученых NASA, миллиарды лет назад под поверхностью Цереры могли существовать океаны горячей воды, созданные распадом радиоактивных минералов в ее недрах.

«На Земле, когда горячая вода из глубин смешивается с океаном, это часто становится источником химической энергии для микробов», — пояснил ведущий автор исследования Сэм Курвилл из Университета штата Аризона.

Следы прошлой активности

В 2018 году миссия NASA Dawn обнаружила на поверхности Цереры соляные отложения — остатки жидкой воды, когда-то вырывавшейся из-под ледяного слоя. Температура подземных резервуаров сейчас около –63 °C, что делает планету непригодной для жизни сегодня.

«Это исследование увлекает, ведь показывает, что Церера когда-то имела воду — ключевой элемент для жизни», — отметила профессор Хелен Уильямс из Кембриджского университета.

По ее словам, подобные условия могут существовать и на других телах в солнечной системе. «Это открывает новые горизонты в поиске подходящих для жизни планет», — добавила она.

Напомним, вопрос существования внеземной жизни давно волнует человечество, и теперь ученые сделали важный шаг к его решению. Используя космический телескоп NASA TESS, исследователи из Института исследования экзопланет Тротье обнаружили «суперземлю», расположенную всего в 35 световых годах от Земли, которая может быть пригодна для жизни.

Речь идет о планете L 98-59 f — одной из пяти, вращающихся вокруг красного карлика L 98-59. Среди всех планет в этой системе именно L 98-59 f имеет условия потенциально позволяющие существование жизни.

Систему L 98–59 впервые открыли в 2019 году, тогда же подтвердили наличие всего четырех планет. Благодаря детальному анализу данных по наземным и космическим телескопам исследователи смогли идентифицировать пятую — L 98–59 f.

Хотя эта планета не проходит транзитом перед своей звездой, ее существование удалось подтвердить по едва заметным изменениям в движении самого светила. Ученые отмечают, что L 98–59 f получает примерно такое же количество энергии от своей звезды, как и Земля от Солнца, что делает ее одной из наиболее перспективных для поиска жизни.