Инсайдеры раскрыли первые подробности об iPhone 18 Pro

Возможный вид iPhone 18 Pro

Несмотря на то, что серия iPhone 17 только появилась в продаже, Apple уже активно работает над следующим поколением своих смартфонов. Инсайдеры делятся свежими подробностями об iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, и похоже, компания готовит ряд интересных изменений.

Издание MacRumors опубликовало новую подборку слухов от проверенных источников, которые проливают свет на то, каким будет следующий флагман Apple.

Более компактный Dynamic Island

Впервые с 2022 года Apple планирует уменьшить размер Dynamic Island — фирменного «островка» на экране. Это станет первым шагом к полностью безрамочному дисплею без вырезов и отверстий.

Впрочем, фронтальная камера останется видимой, а ожидаемый подэкранный Face ID появится лишь в серии iPhone 19 Pro.

Полупрозрачная зона MagSafe

Инновационное решение будет касаться и дизайна. Задняя панель iPhone 18 Pro и 18 Pro Max будет иметь матово-прозрачный участок вокруг магнитного кольца MagSafe. По замыслу Apple, это позволит пользователям «заглянуть внутрь» смартфона и подчеркнет его техническую эстетику.

Диагонали экранов останутся без изменений — 6,3 дюйма у iPhone 18 Pro и 6,9 дюйма у Pro Max.

Камера с переменной диафрагмой

Главная камера с разрешением 48 мегапикселей получит переменную диафрагму, что позволит вручную регулировать количество света, которое попадает на сенсор. Это решение значительно улучшит качество снимков в различных условиях освещения — от яркого солнца до ночных кадров.

Для сравнения, ни у одной из камер iPhone 17 Pro такой функции нет.

Новое «сердце» — A20 Pro

Ожидается, что смартфоны будут работать на чипе A20 Pro, изготовленном по 2-нм техпроцессу TSMC. Это обеспечит существенный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с текущим A19.

Другие усовершенствования

Новый модем Apple C2 с поддержкой mmWave 5G в США и улучшенным качеством связи.

Обновлена кнопка управления камерой, которая будет реагировать не на жесты, а на степень нажатия, что сделает съемку еще более интуитивной.

Первые подробности об iPhone 18 Pro только разжигают интерес к новинке. До официальной презентации еще почти год, но уже сейчас очевидно: Apple готовит эволюционный, а возможно и революционный шаг в развитии своего флагмана.

К слову, в некоторых моделях нового флагмана iPhone 17 Pro Max возникают проблемы со звуком, что проявляется как нежелательное воспроизведение шумов и искажение голоса. Пользователи жалуются на статический шум из динамика, когда телефон подключен к проводному зарядному устройству USB-C. Владельцам рекомендуется воспользоваться годовой гарантией для ремонта или замены.