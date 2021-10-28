Instagram курирует изображение анорексии для девочек-подростков, имеющих расстройства пищевого поведения — СМИ

Рекомендации Instagram по-прежнему будут касаться неуверенности человека.

Журналисты обнаружили, что Instagram засыпает девушек-подростков, страдающих анорексией и другими расстройства пищевого поведения, фотографиями и видео других больных девушек — практика, которая, как утверждают эксперты, только усугубляет расстройства.

Об этом сообщает The Post.

Согласно апрельской презентации руководителей Facebook (Instagram с 2012 года принадлежит этой компании – ред.), группа исследователей Instagram в начале этого года создала тестового пользователя, который следил за аккаунтами, которые соблюдают диеты и худеют, а также за такими хэштегами, как #skinny и #thin.

Алгоритм Instagram рекомендовал больше содержания, связанного с расстройствами пищевого поведения, включая изображения очень худых женских тел и аккаунты с тревожным внутренним наполнением, — говорится в документах, полученных журналистами.

Изображения истощенных тел могут показаться отвратительными для большинства людей, однако подростки, уже имеющие проблемы с изображением тела, считают их "вдохновляющими" для пользователей, желающих стать невероятно худыми, по словам экспертов по здравоохранению.

"Даже люди с нервной анорексией могут определить, что человек слишком худой, но все равно может быть, что какой-то элемент этого образа их привлекает", — говорит доктор Андреа Д. Ваззана, детский и подростковый психолог Нью-Йоркского университета Лангоне, которая работает с пациентами с расстройствами питания.

nypost.com

К примеру, девушка-подросток с анорексией может зациклиться на изображениях скул модели в Instagram и впоследствии уморить себя голодом, сказал Ваззана. Она добавляет, что содержание, связанное с расстройствами питания, а также Instagram и другие социальные сети, такие как TikTok, повлияли на 99% пациентов, включая взрослых мужчин и женщин.

"Их бомбят", — сказал Ваззана.

Журналисты считают, что после исследования Facebook отложил планы по детской версии Instagram, а руководителя службы безопасности компании Антигона Дэвиса вызвали для свидетельства перед ключевым подкомитетом Сената.

Во время слушания сенатор Ричард Блюменталь от штата Коннектикут сообщил, что его офис создал тестовую учетную запись Instagram для 13-летней девочки, и что эта учетная запись в течение одного дня получала контент, пропагандирующий расстройства пищевого поведения.

"Рекомендации Instagram по-прежнему будут касаться неуверенности человека — уязвимости молодых женщин по поводу их тела и затягивать ее в темные места, прославляющие расстройства пищевого поведения и самоповреждения", — сказал Блюменталь.

Исследование Instagram, показывающее, что Facebook был осведомлен о проблеме за несколько месяцев до эксперимента Блюменталя, было обнаружено в информации, предоставленной Конгрессу.

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Пресс-секретарь Facebook сказал в комментарии журналистам: "Мы хотим, чтобы Instagram был местом поддержки для людей, борющихся с расстройствами пищевого поведения и проблемами с изображением тела, особенно молодых женщин и девушек, и мы годами работали с такими экспертами, как Национальная ассоциация пищевых расстройств поведения, чтобы создать политики и функции, чтобы помочь там, где мы можем".

"Цель этого анализа заключалась в поиске областей, которые мы можем улучшить, и мы ответили на обнаруженные пробелы, внеся изменения в поиск, чтобы людям было труднее находить учетные записи, публикующие содержимое, связанное с расстройствами пищевого поведения. Мы также исследуем способы предотвратить, чтобы люди не искали один тип контента, побуждая их разнообразить то, что они смотрят, если они некоторое время прокручивают ту же тему", - резюмировал он.

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