Instagram вводит строгие ограничения для пользователей до 18 лет: теперь за контентом будет следить ИИ

Социальная сеть Instagram вводит новые ограничения для подростков, усиливая контроль за контентом, который могут просматривать пользователи до 18 лет. Отныне компания будет ориентироваться на стандарты, подобные кинорейтингу PG-13, то есть запрещать подросткам видеть материалы, которые не подходят для этого возрастного уровня.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно обновленным правилам, алгоритмы искусственного интеллекта автоматически будут определять, соответствует ли публикация стандарту PG-13. Если нет — такая публикация будет скрыта. К запрещенному содержимому будут относиться посты с нецензурной лексикой, рискованными трюками, намеками сексуального характера или изображениями, содержащими элементы наркотических веществ, в частности марихуаны.

Instagram объясняет, что решение принято для лучшей защиты молодежи от потенциально вредного контента. «Мы стремимся сделать наши стандарты ближе к тем, которые знакомы родителям — как в фильмах с рейтингом PG-13. Иногда подростки все же могут увидеть что-то подобное, но мы делаем все, чтобы такие случаи были единичными», — говорится в заявлении компании.

Новые настройки будут применяться автоматически ко всем учетным записям пользователей до 18 лет. Подростки не смогут самостоятельно изменить их без разрешения родителей. Для семей, которые хотят еще более строгих ограничений, появится дополнительный режим «Limited Content», который будет еще больше ограничивать доступ к потенциально опасным материалам.

Кроме этого, Instagram запретит несовершеннолетним подписываться на аккаунты, которые регулярно распространяют контент «18+» или ссылки на сайты для взрослых, в частности OnlyFans. Если подросток уже следит за подобным профилем, его контент станет недоступным.

Meta, материнская компания Instagram, последние годы сталкивается с многочисленными обвинениями в недостаточной защите молодой аудитории. Компанию даже судят в США за вред, который могут наносить ее продукты подросткам. В ответ Meta внедряет все более жесткие меры: запретила подросткам до 16 лет вести прямые эфиры и запустила «подростковые аккаунты» со стандартными ограничениями.

Новые правила начнут действовать постепенно во всех странах, где работает Instagram. Компания подчеркивает, что главная цель — сделать пребывание подростков в соцсети более безопасным и контролируемым, с минимальным риском для психического здоровья.

