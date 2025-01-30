Интеллектуальная собственность OpenAI под угрозой: DeepSeek подозревается в краже данных

Microsoft и OpenAI проводят расследование после того, как возникли подозрения, что китайский стартап в сфере искусственного интеллекта DeepSeek незаконно получил данные по технологиям OpenAI.

Об этом пишет Bloomger.

По информации источников, знакомых с ситуацией, группа лиц, вероятно, связана с DeepSeek, могла украсть большое количество данных из-за использования интерфейса программирования приложений (API) OpenAI еще осенью 2023 года.

Действия, нарушающие условия использования OpenAI

API OpenAI позволяет разработчикам программного обеспечения интегрировать возможности искусственного интеллекта OpenAI в свои приложения, оплачивая соответствующие лицензии. Однако, по словам источников, на которые ссылается пресса, злоумышленники смогли вывести большие объемы данных, которые могут нарушать условия использования API. Это может указывать на попытку обойти ограничение OpenAI относительно количества данных, которые могут быть доступны через их API.

Microsoft как крупнейший инвестор OpenAI и стратегический партнер сразу сообщила компании о такой деятельности. В свою очередь OpenAI также ведет расследование, чтобы выяснить, нарушали ли правила китайские разработчики, и что именно было похищено.

Дистилляция и конкуренция на рынке ИИ

Дэвид Сакс, советник президента Дональда Трампа по искусственному интеллекту, в интервью Fox News отметил, что есть "значительные доказательства" того, что DeepSeek использовала результаты работы моделей OpenAI для развития своих собственных технологий. Он объяснил это техникой, известной как дистилляция, при которой одна модель искусственного интеллекта использует результаты работы другой для того, чтобы научиться подобным функциям. Сакс подчеркнул, что эта практика может серьезно нарушить правила интеллектуальной собственности OpenAI.

В этом контексте китайский стартап DeepSeek, недавно представивший свою новую открытую модель искусственного интеллекта R1, стал еще одной причиной для беспокойства среди западных компаний. Модель R1, по заявлениям DeepSeek, может конкурировать с ведущими продуктами на рынке, в частности OpenAI, Google и Meta Platforms Inc. Китайский стартап утверждает, что R1 превосходит по показателям эффективности, в частности в математических задачах и общих знаниях, и была создана гораздо ниже.

Возможные последствия для конкурентоспособности США

Такие технологии, как R1, могут снизить конкурентоспособность американских компаний на рынке искусственного интеллекта, что уже вызывает опасения среди крупных технологических игроков, таких как Microsoft, Google, Nvidia и Oracle. Падение акций этих компаний после появления новости об угрозе со стороны DeepSeek показало, как серьезно воспринимают конкуренцию со стороны китайских компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта. В течение одного дня рыночная стоимость акций технологических гигантов снизилась почти на 1 триллион долларов.

Защита интеллектуальной собственности OpenAI и контрмеры

Отвечая на комментарии Сакса представитель OpenAI подтвердил, что компания активно работает над защитой своей интеллектуальной собственности. Он также отметил, что компания уже знает о попытках китайских и других компаний дистиллировать модели лидеров рынка, и для этого предпринимаются соответствующие контрмеры. Представитель OpenAI подчеркнул, что важным шагом является сотрудничество с правительством США для защиты современных моделей от попыток конкурентов воровать технологии.

Реакция DeepSeek и последующие шаги

На момент публикации новости, DeepSeek и хедж-фонд High-Flyer, являющийся основателем стартапа, не предоставили комментариев по поводу этой ситуации. Однако серьезные подозрения в незаконном использовании интеллектуальной собственности OpenAI уже вызвали глобальное внимание к этой компании, а также к самому рынку искусственного интеллекта в Китае.

Пока продолжается расследование, вопрос о том, как ограничить подобные практики в будущем, остается открытым. Рынок искусственного интеллекта еще больше усложнился из-за этих попыток дистилляции технологий, а происходящие события могут иметь длительные последствия для глобальной конкуренции в отрасли.

Напомним, искусственный интеллект может значительно улучшить проектирование чипов, но его способность создавать конструкции, которые человеческий разум не может полностью понять, ставит под вопрос безопасность и надежность таких технологий.

Читайте также: