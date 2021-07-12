Интересное открытие: ученые обнаружили, как дышали некоторые динозавры

Исследователи создали трехмерную реконструкцию динозавра, чтобы выяснить, как он дышал.

Ранее считалось, что система дыхания динозавров была похожа на систему дыхания птиц. Новое открытие показало, что у некоторых динозавров был собственный способ дыхания.

В исследовании, опубликованном в журнале eLife, ученые рассмотрели окаменелости Heterodontosaurus tucki — старейшего из известных представителей орнитисхийцев.

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Легкие и воздушные мешки почти никогда не превращаются в окаменелости, поэтому если ученые хотят выяснить, как вымершие животные дышали, они обращают внимание на кости, поддерживающие дыхательный аппарат.

Трехмерная реконструкция скелета динозавра показала, что у него была необычная техника дыхания — расширялась грудная клетка и нижняя часть живота. Ученые назвали эту систему "тазовые сильфоны". Этот тип напоминает дыхание некоторых рептилий: крокодилы дышат, используя грудь, живот и другие мышцы своего тела, в то время как ящерицы дышат, расширяя и сжимая все свое тело, и иногда даже шею.

Однако не все динозавры дышали таким способом. В исследовании отмечается, что увеличение движения грудной клетки было возможно только у более примитивных видов.

Напомним, ученые выяснили, как спаривались динозавры. Некоторые физические особенности ящеров служили для привлечения партнера.

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