Наука и IT
12k
2 мин

Интернет нового поколения: Южная Корея создала Li-Fi, что в разы быстрее Wi-Fi

Новая Li-Fi платформа из Южной Кореи обещает сверхбыстрый и защищенный Интернет.

Новая Li-Fi платформа

Новая Li-Fi платформа / © Pixabay

Ученые из Южной Кореи создали новую технологию — Li-Fi. Она лучше обычных способов передачи данных светом, потому что быстрее пересылает информацию и делает ее более безопасной.

Об этом сообщает Tech Xplore.

Технология Li-Fi (Light Fidelity) использует видимый спектр света (400-800 ТГц), что похоже на светодиодное освещение. Также может обеспечивать скорость в 100 раз выше, чем у обычного Wi-Fi. Хотя Li-Fi имеет преимущества в распределении доступных частот и меньшие радиопомехи, она относительно уязвима для нарушений безопасности. поскольку доступ к ней может получить любой.

Чтобы решить эту проблему, южнокорейские исследователи создали технологию оптической связи с шифрованием на устройстве для использования Li-Fi.

Сущность разработанной технологии, названной «оптический передатчик шифрования на устройстве», состоит в том, что само устройство превращает информацию в свет и одновременно ее шифрует. Это означает усиленную защиту передачи данных без необходимости использования сложного дополнительного оборудования.

«Эта технология, которая усиливает безопасность без дополнительного оборудования и одновременно обеспечивает шифрование и передачу данных, может широко применяться в различных отраслях, где безопасность будет иметь решающее значение в будущем», — отметил профессор Химчан Чо.

