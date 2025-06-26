- Дата публикации
Интернет нового поколения: Южная Корея создала Li-Fi, что в разы быстрее Wi-Fi
Новая Li-Fi платформа из Южной Кореи обещает сверхбыстрый и защищенный Интернет.
Ученые из Южной Кореи создали новую технологию — Li-Fi. Она лучше обычных способов передачи данных светом, потому что быстрее пересылает информацию и делает ее более безопасной.
Об этом сообщает Tech Xplore.
Технология Li-Fi (Light Fidelity) использует видимый спектр света (400-800 ТГц), что похоже на светодиодное освещение. Также может обеспечивать скорость в 100 раз выше, чем у обычного Wi-Fi. Хотя Li-Fi имеет преимущества в распределении доступных частот и меньшие радиопомехи, она относительно уязвима для нарушений безопасности. поскольку доступ к ней может получить любой.
Чтобы решить эту проблему, южнокорейские исследователи создали технологию оптической связи с шифрованием на устройстве для использования Li-Fi.
Сущность разработанной технологии, названной «оптический передатчик шифрования на устройстве», состоит в том, что само устройство превращает информацию в свет и одновременно ее шифрует. Это означает усиленную защиту передачи данных без необходимости использования сложного дополнительного оборудования.
«Эта технология, которая усиливает безопасность без дополнительного оборудования и одновременно обеспечивает шифрование и передачу данных, может широко применяться в различных отраслях, где безопасность будет иметь решающее значение в будущем», — отметил профессор Химчан Чо.
