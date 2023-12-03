Инженер NASA рассказал, как чуть не уничтожил марсоход за $500 млн за неделю до запуска

Бывший инженер NASA Крис Левицки чуть не уничтожил марсоход Spirit стоимостью $500 млн за неделю до его запуска во время тестирования.

Крис Левицкий рассказал свою историю, которая произошла в феврале 2003 года, в собственном блоге.

Бывший инженер NASA Крис Левицкий в 2003 году работал над марсоходом Spirit в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Пасадене (США). В тот день космический аппарат нужно было проверить в последний раз на Земле перед запуском.

В день последних тестирований Левицкий работал в свою неофициальную вторую смену, отработав 12 часов.

"Марсоход прошел многочисленные испытания, чтобы смоделировать строгие условия, с которыми он столкнется на Марсе как полевой геолог. Особенно критичны события, связанные с пиротехникой, поскольку взрывные ударные волны могут повредить хрупкие углеродные компоненты внутри этих двигателей. В ту ночь, когда мои коллеги сосредоточились на тестировании самого марсохода, мне поручили проверить целостность двигателей инструмента для абразивного разрушения горных пород (RAT), прикрепленного к роботизированной руке Spirit", – рассказал инженер.

Чтобы проверить двигатель, было два варианта: либо разбирать его после каждого тестирования, что, как пояснил инженер, было непрактично, либо обнаружить наличие каких-либо проблем можно было посмотрев на электрические характеристики.

Ученые для проверки отсоединяли двигатель и подключали его к внешнему источнику питания. Если при подключении к сети было экспоненциальное уменьшение электрического тока – это было хорошим знаком. Если же происходили скачки напряжения – это было плохо.

Разработка марсохода Spirit 2003 года

Когда начались тесты, быстрый импульс на опорный двигатель подтвердил, что все в порядке. Двигатель RAT от Spirit был подключен, и Левицки был готов к работе.

Импульс был отправлен к двигателю и команда сразу же получила результат, но он оказался странным. Как пояснил инженер, это не походило ни на работающий, ни на сломанный двигатель.

"Мои глаза проследили за проводами от нашей разветвительной коробки на тестовой тележке до космического корабля, и причина незнакомого сигнала вонзилась мне в сердце, как кинжал", – рассказал Левицкий.

Оказалось, что мощный заряд энергии пошел не в двигатель RAT, а из-за ошибки с выключателем был направлен "просто в космический аппарат".

Левицкий подумал, что он "убил" Spirit всего за две недели до запуска, и вариантов починить, казалось бы, неисправный марсоход было очень мало.

Удрученный ошибкой Левицкий отправился домой, где рассказал эту историю своей жене.

"Я был убежден, что утром потеряю работу и в историю космических исследований мое имя будет вписано в особую главу позорной славы", – вспоминает свои эмоции инженер.

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На следующий день они с командой вернулись к работе, пытаясь понять, что произошло. Какое-то время все казалось безнадежным, пока инженер не вспомнил, что перед роковым тестом использовал мультиметр – электронное устройство, необходимое для измерения различных электрических параметров. Он был подключен ко всей системе, но перед самым тестом Левицкий отключил устройство.

"Мониторинговый мультиметр, который я отсоединил, фактически завершал цепь, питавшую телеметрию наземных испытаний космического аппарата. Я случайно выключил соединение в тот же миг, когда отсоединил провода (мультиметра)", – признался он.

Когда вся схема вновь была восстановлена, исследователи вернули питание Spirit и "это сработало".

Напомним, двухлетняя девочка попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за самого высокого IQ среди сверстников.

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