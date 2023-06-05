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Инженер, разработавший жуткие американские горки для эвтаназии, работает над новыми аттракционами

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Инженер, разработавший жуткие американские горки для эвтаназии, работает над новыми аттракционами

Юлионас Урбонас / Фото: instagram.com/julijonas

Он вернулся к чертежной доске, чтобы придумать больше аттракционов.

Мужчина, получивший награду за жуткий аттракцион, предназначенный для убийства людей, объявил, что он работает над еще несколькими аттракционами и даже занимается прототипированием.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Литовский инженер Юлионас Урбонас прославился в 2010 году, после того как придумал аттракцион Euthanasia Coaster. Он был предназначен для того, чтобы "отнять жизнь у человека" с "изощренностью и эйфорией", поскольку его петли становились все туже и туже.

Американские горки для эвтаназии / © instagram.com/julijonas
Американские горки для эвтаназии / Фото: instagram.com/julijonas

Теперь он признался, что работает над новыми аттракционами.

На вопрос о том, чтобы быть директором парка развлечений, он сказал: "Да, и я все еще директор компании, которая, ну, пока не занимается производством, а работает над прототипами будущих аттракционов. Это очень сложно. Я работаю уже 15 лет над некоторыми аттракционами, и мы все еще находимся в состоянии прототипирования. Очень сложно перемещать тела в космосе. Я имею в виду, что в каком-то смысле это легко, но что сложно, то это сделать это достоянием общественности. Вы должны пройти через всевозможные учреждения, чтобы получить сертификаты и т.д. Многие тесты".

Первоначальный аттракцион был разработан, чтобы покончить с человеческой жизнью.

Его модель была создана пользователем TikTok, объяснившим, как это работает.

@jadroppingscience stitch with @ridesnslides Здесь вы найдете этот euthanasia coaster. #learnontiktok #physics #engineering ♬ original sound — JaDropping Science

"Поезд свалится со склона холма со скоростью 360 км/ч, близкой к конечной скорости. После 500-метрового начального падения трасса выравнивается и начинается первая из семи инверсий подряд. И это смертельная часть. Поезду нужно 60 секунд, чтобы пройти через все семь из этих переворотов и каждый переворот постепенно становится все меньше и меньше в диаметре, чтобы поддерживать силу 10G для всех пассажиров в течение 60 секунд поездки", — говорится в сообщении.

Юлионас Урбонас / © instagram.com/julijonas
Юлионас Урбонас / Фото: instagram.com/julijonas

Подробно рассказывая на своем сайте, Урбонас написал: "Во время движения по трассе гонщик подвергается серии интенсивных движений, вызывающих различные уникальные переживания: от эйфории до острых ощущений, от туннельного видения до обморока и, в конце концов, смерть".

Напомним, женщина нашла "ужасную" записку в кармане своего нового пиджака. Письмо оставила бывшая владелица одежды.

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Дата публикации
Просмотры
848
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