iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods 3: что покажет Apple на своей сентябрьской презентации

Главной новинкой грядущей онлайн-презентации должна стать новая линейка iPhone 13.

14 сентября компания Apple проведет свою осеннюю онлайн-презентацию, на которой скорее всего покажет новый iPhone, а также Apple Watch и AirPods.

Мероприятие начнется в 10:00 по местному времени (20:00 по Киеву) и будет транслироваться из штаб-квартиры компании в Купертино, штат Калифорния. Его можно будет посмотреть на сайте Apple, YouTube-канале компании и через приложение Apple TV.

Wanna know what's next? Tune in on September 14 at 10 am PDT for a special #AppleEvent.



Tap the ❤️ and we'll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/GJUsLc9cuJ — Apple (@Apple) September 7, 2021

iPhone 13

По слухам, Apple планирует представить четыре модели нового iPhone: iPhone 13 iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Аналитики предполагают, что новинки будут иметь закругленные углы (как и в предыдущих версиях), увеличенные блоки камер в версиях Pro и другое расположение в обычных моделях. Диагонали дисплеев останутся, как в прошлогодних моделях (5,4, 6,1 и 6,7 дюйма), однако Pro-версии получат увеличенную частоту обновления экрана (90 или 120 Гц). Новые iPhone будут иметь процессоры следующего поколения Apple А15.

9to5mac

Apple Watch Series 7

Новые часы Apple Watch в свою очередь будут иметь более плоские края, чип 5G от Qualcomm, поддержку Wi-Fi 6E, а также увеличенный дисплей от 41 до 45 мм (в Watch 6 — 40 и 44 мм). Диагонали дисплеев вырастут с 1,78 дюйма до 1,9 дюйма (в версии 45 мм), кроме этого увеличится расширение экранов (396х484 пикселей против 368х448 в большой версии). В то же время Series 7 не будет иметь нового датчика здоровья. Как сообщает WSJ, кроме новых процессоров, в Apple Watch появится измеритель артериального давления и термометр, который будет измерять в том числе и базальную температуру тела — этот показатель помогает женщинам планировать беременность.

Apple Watch 7 (макет) / 91-mobiles

Airpods 3

В своей сентябрьской презентации Apple, вероятно, покажет и обновленные наушники AirPods. Они наследуют дизайн от Pro-версии: ножка станет короче, а кейс — шире. Он будет поддерживать беспроводную зарядку. Новые AirPods по-прежнему будут без системы активного шумоподавления. Это будут вкладыши, а не затычки, силиконовых амбушюр не появится. В то же время качество звука улучшится по сравнению с AirPods 2.

Gizmochina

Новые iPad и MacBook

Журналисты Bloomberg считают, что Apple, как и в прошлом году, проведет несколько осенних презентаций. И если на сентябрьской — традиционно покажут iPhone, то в октябре-ноябре компания будет удивлять новыми iPad (iPad mini 6 и iPad начального уровня), MacBook на чипе M1X и вероятными другими новинками.

Ожидается, что обычный iPad обновится только внутри, сохранив классический форм-фактор и 10,2-дюймовый дисплей. А iPad mini 6-го поколения может получить совершенно новый дизайн — без кнопки-сканера, в стиле Pro или Air-версий. Также появится новый чип A15, как в iPhone 13.

Также поздней осени возможен выход новых MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 с MiniLED-дисплеями, новым дизайном, диагоналями 14 и 16 дюймов и чипами A1X.

Предварительный заказ новых гаджетов, по последним данным, стартует 17 сентября, а продажи начнутся 24 сентября.

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