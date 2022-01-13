iPhone 14 значительно подорожает: инсайдер опубликовал цены на новые модели смартфонов

Этому предшествует повышение стоимости производства этих телефонов.

Новые смартфоны линейки iPhone 14 значительно подорожают. Ожидается, что цена Pro-моделей вырастет на 100 долларов.

Об этом пишет Techradar.

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"Яблочный" инсайдер LeaksApplePro в своем Twitter обнародовал новые цены на линейку iPhone 14, которую собираются выпустить в этом году. Так, по его словам, цена на Pro-модели смартфонов повысится на 100 долларов.

Инсайдер отмечает, что этому предшествует повышение стоимости производства этих телефонов. В частности, планируется обновить материал корпуса. Кроме того, черную выемку сверху экрана собираются уменьшить до размеров фронтальной камеры.

У Techradar подчеркивают, что инсайдер LeaksApplePro редко ошибается, когда речь идет о будущих новинках компании.

Так, по его словам, новые iPhone 14 будут стоить:

iPhone 14 – 799 долларов (около 21 999 грн);

iPhone 14 Max – $899 (около 24 799 грн);

iPhone 14 Pro – $1099 (около 29 999 грн);

iPhone 14 Pro Max – $1199 (около 32 999 грн).

Следует отметить, что цены, обнародованные инсайдером, актуальны для рынка США, поэтому в Украине iPhone 14, вероятно, будет стоить еще больше.

Напомним, на всех iPhone обнаружили новую существенную уязвимость, которую злоумышленники маскируют под экран отключения и благодаря этому могут воровать данные пользователей.

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