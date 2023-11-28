iPhone 16: в Сети показали концепт следующего смартфона с необычным дизайном – фото

В Сети рассказали, каким может быть iPhone 16 в 2024 году.

От выхода линейки нового iPhone 15 не прошло и двух месяцев, однако Apple уже работает над концепцией нового смартфона iPhone 16, который представят следующей осенью.

Об этом пишет Wccftech.

Дизайнер под ником UPintheOZONE представил концепт следующего iPhone. Автор считает, что новый iPhone способен перевернуть представление о дизайне и функциональности смартфонов. Концепция нового iPhone 16 допускает дизайн, подобный iPhone 11 и 12, но с поддержкой функций Pro, включая сканер LiDAR.

Так, новый концепт iPhone 16 демонстрирует измененное местоположение камеры для iPhone 16 и iPhone 16 Plus, а также сканер LiDAR и кнопку действия.

Концепт следующего смартфона iPhone 16/Фото: Wccftech

Концепт следующего смартфона iPhone 16/ Фото: Wccftech

"Мы ожидаем значительных изменений в линейке iPhone 16 в следующем году. Несмотря на то, что модели Pro станут основным моментом захода (смартфонов на рынок – ред.), компания также позаботится о том, чтобы стандартные модели получили заметные обновления. Последний концепт iPhone 16 разработан пользователем X@upintheozone показывает заднюю и переднюю части телефона, который, как ожидается, будет представлен в сентябре 2024 года", – пишет издание.

Сенсор LiDAR позволяет захватывать пространственное видео, улавливая глубину объектов и людей в кадре – такой контент можно будет смотреть через гарнитуру Apple Vision Pro. Появление LiDAR в обычных моделях iPhone 16 может значительно расширить возможности дополненной реальности для широкого круга пользователей.

В концепте iPhone 16 также представлена "фишка" для любителей шорткатов – Action button. На нее можно назначить один из девяти сценариев, через автоматизацию – практически любое действие. Пока только модели iPhone 15 Pro оснащены кнопкой Action.

Кроме аппаратного обеспечения Apple также работает над внедрением функций ИИ в iOS 18. Благодаря новым аппаратным и программным обновлениям iPhone 16 будет лучше конкурировать со своими же устройствами "Pro".

Напомним, компания Apple отказалась от одной из основных технологий: стало известно, что изменится в смартфонах.

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