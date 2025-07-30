iPhone 17: какими цветами и характеристиками будет оснащена новая модель

iPhone / © Pixabay

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Австралийский инсайдер Сонни Диксон вызвал ажиотаж в сообществе Apple, опубликовав в социальной сети X фотографии прототипов всей линейки iPhone 17. На них можно увидеть не только будущий дизайн устройств, но и ожидаемые цветовые решения, которые готовит компания для новых флагманов.

Об этом пишет Т4.

По данным утечек, модели iPhone 17 Pro и Pro Max получат насыщенные темно-синий и оранжевый оттенки. Особый интерес вызывает именно оранжевый цвет, который может стать ключевым визуальным новшеством серии Pro. Это решение может значительно освежить внешний вид премиальных моделей и сделать их более узнаваемыми на рынке.

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Модели iPhone / © Фото из открытых источников

Базовый iPhone 17 предложит широкую палитру из шести цветов: черный, белый, серый стальной, светло-голубой, светло-зеленый и светло-фиолетовый. Модель iPhone 17 Air будет иметь четыре варианта цветов, что дополнит общее разнообразие линейки.

Модели iPhone / © Фото из открытых источников

Новые фотографии появились после того, как ранее в сети уже замечали снимки с вероятным iPhone 17 Pro, однако детали тогда было трудно разглядеть. Изображения от Сонни Диксона дают гораздо более четкое представление о том, какими могут быть будущие смартфоны Apple.

Официальная презентация линейки iPhone 17 ожидается в сентябре, и эти истоки лишь усугубляют интерес и ожидания поклонников бренда.

Напомним, Apple активно работает над первым в своей истории складывающимся iPhone, который может выйти уже в следующем году под названием iPhone Fold. Инсайдеры и эксперты выделяют пять ключевых характеристик будущей модели. В частности, ожидается, что смартфон будет иметь 7,8-дюймовый дисплей и 5,5-дюймовый внешний экран — для сравнения, нынешние iPhone оснащены экранами размером от 6,1 до 6,9 дюйма.

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