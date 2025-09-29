iPhone 17 можно спасти от царапин: как это сделать

iPhone 17

Владельцы новых смартфонов iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air столкнулись с неожиданной проблемой: на заднем стекле и выступающем модуле камеры очень быстро появляются царапины и сколы. Apple уже объяснила причину этих дефектов, а в сети появился способ, как можно избавиться от повреждений самостоятельно.

Об этом пишет 9to5Mac.

Причина царапин и решения от Apple

В Apple утверждают, что следы на корпусе оставляют магнитные держатели MagSafe. Проблема кроется в их металлическом кольце, которое со временем скалывается и царапает заднюю панель смартфона.

Apple уже начала внедрять решение этой проблемы:

Обновленные держатели: В некоторых фирменных магазинах Apple теперь устанавливают обновленные держатели MagSafe с силиконовыми кольцами, что предотвратит появление новых повреждений. Протирание морской солью: Apple обязала работников магазинов протирать смартфоны раствором из воды и морской соли для удаления уже имеющихся дефектов.

Самостоятельное удаление царапин

Метод с раствором морской соли и воды подходит и для самостоятельной очистки задней панели. Пользователи проверили этот способ на iPhone 17 Pro и подтвердили, что действительно помогает.

Важно: Этот метод позволяет стереть царапины исключительно со стеклянной поверхности смартфона. Если царапины образовались на алюминиевом корпусе iPhone 17 Pro (пришедшем на смену титану, использовавшемуся в предыдущих моделях), этот способ не подействует.

Таким образом, единственный надежный способ защитить свой iPhone от появления новых царапин — это использовать качественный чехол.

Напомним, в Китае покупатели новых моделей iPhone 17 и iPhone 17 Pro/Pro Max сообщают о серьезной проблеме: смартфоны легко царапаются и покрываются вмятинами. В Сети появились многочисленные фотодоказательства, демонстрирующие потертости на только что приобретенных устройствах.

Компания представила четыре новых смартфона: iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max, а также Air. В линейке больше нет базовой модели с увеличенным дисплеем Plus, ее место занял ультратонкий Air 17 с толщиной корпуса 5,6 миллиметра.