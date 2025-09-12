iPhone 17 получил скрытое обновление: об этом не говорили на презентации

iPhone 17 / © Associated Press

Компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 17, которая кроме громких анонсов скрывает ряд важных улучшений. Одной из основных, но неофициально объявленных, инноваций стала существенно ускоренная скорость зарядки.

Об этом пишет TechRadar.

Как сообщает издание, модели iPhone 17, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max теперь заряжаются до 50% всего за 20 минут. Это гораздо быстрее предыдущей модели iPhone 16, которой для этого потребовалось более 30 минут. Такое ускорение возможно благодаря новому фирменному адаптеру 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max, который будет продаваться отдельно за $39.

Помимо быстрой зарядки новые iPhone 17 получили и другие скрытые обновления:

Увеличена автономность , особенно у базовой модели iPhone 17.

Новые «эко-тканевые» чехлы TechWoven .

Возможность отключения мерцания экрана .

Поддержка высокой скорости передачи данных — до 10 Гбит/с.

Единственная модель, не получившая ускоренной зарядки, — это ультратонкий iPhone Air, сохранивший прошлогоднюю скорость.

Напомним, украинские ритейлеры готовятся к старту продаж iPhone 17. В продажу смартфоны поступят с 26-27 сентября — на неделю позже, чем в США.

Также Apple объявила о завершении выпуска сразу четырех моделей смартфонов: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Компания убрала их со своего сайта и магазинов после презентации серии iPhone 17.