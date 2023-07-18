iPhone 2007 года продали на аукционе более чем за 190 000 долларов

Это почти в 400 раз дороже первоначальной цены.

iPhone первого поколения продали на аукционе за колоссальные 190 372,80 долларов.

Об этом пишет cbsnews.com.

Неоткрытая модель на 4 ГБ была куплена почти в 400 раз дороже первоначальной цены после 28 ставок на аукционах LCG. Распродажа произошла через несколько месяцев после того, как в феврале был продан еще один iPhone 2007 за 63 356 долларов.

"Оригинальная 4-гигабайтная модель считается "Святым Граалем" среди коллекционеров iPhone", — написал LGC Auctions в своем листинге для последней продажи. "Его чрезвычайная редкость напрямую связана с его ограниченным производством".

Стив Джобс на презентации первого iPhone (2007 год) / Фото: Business Insider

Стартовая ставка составляла 10 000 долларов. Представители аукциона, ожидавшие, что телефон будет продаваться по цене от 50 000 до 100 000 долларов, отметили, что он "оказался популярным предметом коллекционирования высокого класса".

В настоящее время Apple продает iPhone 14 по цене от 799 долларов.

iPhone 14 Pro

Оригинальный iPhone на 4 ГБ, выпущенный 29 июня в 2007 году, был снят с производства чуть более двух месяцев после его запуска из-за отставания в продажах, даже после того, как компания снизила цену на треть, чтобы стимулировать покупателей. Сначала он стоил 499 долларов за модель из 4 ГБ памяти и 599 долларов за модель из 8 ГБ памяти.

Генеральный директор компании Стив Джобс представил iPhone в начале 2007 года. Он сказал, что он "заново изобретет" телекоммуникационный сектор, назвав его "волшебным" и "супер умным".

Тот, который был продан 16 июля, был еще в заводской упаковке. Он имеет 2-мегапиксельную камеру и веб-браузер. Телефон никогда не активировался.

iPhone первого поколения / Фото: Neowin

Напомним, искусственный интеллект создал фантастический дизайн АЭС. Как выглядели бы атомные станции в стиле райгун-готик.

Читайте также: