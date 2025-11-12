iPhone Air 2 с двойной камерой: когда ждать новую сверхтонкую модель

Компания Apple временно отложила релиз своего нового смартфона iPhone Air 2 / © Reuters

Компания Apple временно отложила релиз своего нового смартфона iPhone Air 2, но задержка не является окончательной. Причиной переноса стали низкие продажи предыдущей модели iPhone 17 Air, которая, несмотря на ультратонкий корпус, не смогла конкурировать с другими моделями серии iPhone 17.

Об этом сообщает bgr.com.

Планировалось, что iPhone Air 2 станет частью линейки iPhone 18, релиз которой запланирован на осень 2026 года. В эту серию также войдут iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold, а базовый iPhone 18 и бюджетная модель iPhone 18e должны были выйти весной 2027 года.

Теперь релиз iPhone Air 2 перенесен на весну 2027 года. Новинка получит двойной модуль камеры на задней панели, над которым сейчас работают инженеры Apple.

Эксперты отмечают, что дата выхода может изменяться из-за технических сложностей — интеграция второго объектива требует сохранения времени работы батареи и прочности корпуса.

Первая модель iPhone Air вызвала вопросы у пользователей по трем аспектам: прочности, автономности и камере. Тестирование показало, что смартфон действительно выдерживает нагрузку, а автономность превышает ожидания. Единственным недостатком оставался одинарный модуль камеры, которую Apple планирует исправить в Air 2.

Напомним, невзирая на высокую оценку камеры и производительности, последняя линейка iPhone 17 вызвала массовую волну недовольства, что может перерасти в полноценный скандал.

По словам пользователей, самой раздражительной проблемой топовых смартфонов являются критические сбои с сотовой связью и Wi-Fi.