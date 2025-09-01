iPhone готовит сюрприз для пользователей: какая функция вернется

iPhone / © Pixabay

Реклама

Новый складной iPhone возвращает популярную функцию Touch ID, однако ее реализация окажется несколько устаревшей.

Об этом пишет издание PhoneArena.

Фанаты Apple много лет спрашивают, почему компания отказалась от Touch ID и оставила лишь Face ID. Вскоре эта ситуация изменится: в складном iPhone вернется Touch ID, но его реализация будет немного отличной от современных стандартов.

Реклама

Известный аналитик ранее сообщал, что для Touch ID в складном iPhone будет использована боковая кнопка. После этого другие источники утверждали, что сканер отпечатков пальцев будет интегрирован прямо в дисплей, как во многих современных смартфонах, даже бюджетных.

Однако последние данные подтверждают именно боковое расположение кнопки Touch ID. Apple не хочет перегружать дисплей внутренними компонентами, поэтому Face ID в складном iPhone не предусмотрено.

Многие пользователи ценят Touch ID за скорость и простоту использования. Компания Apple, как обычно, выбирает собственный путь развития, который может не совпадать с ожиданиями потребителей. Независимо от формы реализации, возвращение Touch ID воспримется пользователями положительно.

Вместе с тем, складной iPhone может уступать Galaxy Z Fold 7 в некоторых характеристиках. Согласно утечкам, дисплей будущего iPhone 2026 года отстает от Fold 7, хотя Apple обещает самый современный шарнир в отрасли. Идея абсолютно бесшовной сборки смартфона пока под вопросом.

Реклама

Когда складной iPhone выйдет вместе с iPhone 18, он может существенно отставать от Galaxy Z Fold 8. Однако, благодаря маркетинговым стратегиям Apple, устройство все равно ожидают покупать в большом количестве.

Напомним, ранее мы писали о том, что Google готовит полезную функцию для Android и iPhone. Миллионы пользователей ждут новую функцию Google, которая снимет ограничения между экосистемами Android и iOS.