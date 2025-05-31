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- Наука и IT
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iPhone может спасти жизнь, если настроить одну простую функцию
В случае потери сознания или ДТП ваш телефон может сообщить медикам жизненно важную информацию.
Парамедикиз Великобритании обратилась к общественности с важным призывом: активируйте на своем смартфоне функцию Medical ID — она может спасти вам жизнь в экстренной ситуации. Видео с ее советом в TikTok уже просмотрели более 335 тысяч раз.
Об этом пишет Daily Mail.
По ее словам, большинство людей покидают дом только с телефоном в руках. И если с вами случится что-то серьезное — например, потеря сознания или ДТП — медики не будут знать ни вашего имени, ни важных медицинских данных. Именно здесь на помощь приходит медицинская ID-карта, доступная в настройках iPhone или через приложение Health.
Функция позволяет указать
заболевания,
лекарства, которые вы принимаете,
аллергии,
группу крови,
контакты экстренного вызова.
Самое важное — эти данные можно просмотреть даже с заблокированного телефона, без введения PIN-кода или Face ID. Парамедик подчеркнула: в первые минуты после прибытия на место происшествия команда скорой часто сразу проверяет телефон пострадавшего. Отсутствие такой информации может стоить человеку жизни.
Настройка функции занимает менее двух минут. В Health-приложении достаточно нажать на свое фото в верхнем правом углу → Medical ID → «Get Started» или «Edit», и заполнить поля.
Функция доступна на всех моделях iPhone 14 и новее. При активации SOS (удержание кнопки блокировки и одной из кнопок громкости) телефон отправляет ваши данные и координаты в экстренные службы и выбранным контактам.
По словам медика, хотя этот совет кажется мелочью, он может стать решающим в критический момент.
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