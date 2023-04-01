iPhone первого поколения продали на аукционе за более чем $40 тысяч: в чем его особенность (фото)

В США состоялся еще один закрытый аукцион, на котором за $40 320 тыс. продали iPhone (модель A1203) первого поколения в оригинальной упаковке, которую не открывали. Это был редкий экземпляр с уникальной наклейкой Apple.

Об этом сообщает Neowin.

Особенность этого лота состоит в том, что поверх упаковочной пленки, в которую обернута коробка iPhone, прикреплена наклейка "Lucky You" ("Счастливчик"). А на наклейке изображен логотип Apple. Отмечается, что владелец смартфона выиграл его в одном из проводившихся компанией конкурсов.

Для доказательства подлинности содержимого коробки были предоставлены рентгеновские снимки, показавшие наличие всех комплектующих, в том числе смартфона, зарядки, провода, наушников, док-станции, документации и даже специальной тряпочки для экрана.

Фото: Neowin

Сейчас по такой же цене можно купить авто Tesla Model 3. До этого времени самый дорогой iPhone первого поколения был зарегистрирован на аукционе за $63 000 тыс., состоявшемся в начале этого года.

Первый iPhone был выпущен в далеком 2007 году. Цена смартфона на старте продаж начиналась от 499 долларов (~18500 грн) за модель на 4 ГБ, версия с 8 ГБ памяти стоила 599 долларов (~22 000 грн).

Напомним, Италия первой в мире запретила искусственный интеллект СhatGPT.

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