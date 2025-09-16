iPhone получили iOS 26: как установить самое большое обновление за последние 11 лет

iPhone / © Associated Press

15 сентября вечером Apple официально представила новые операционные системы, среди которых главной стала iOS 26. В компании ее называют крупнейшим редизайном за более чем десятилетие — со времен выхода iOS 7.

Об этом сообщила пресс-служба Apple.

Обновление уже доступно для владельцев iPhone SE (2020 и 2022 годов), iPhone 11 и более новых моделей, включая iPhone 16e. Зато пользователи устаревших iPhone XS и XR апдейт не получат.

Основная особенность iOS 26 — новый дизайн Liquid Glass. Это полупрозрачный стиль с имитацией стекла, который пронизывает интерфейс системы. Apple обновила стандартные приложения, анимации и иконки, оставив при этом знакомый вид. При желании иконки можно сделать полупрозрачными.

Среди ключевых изменений:

возможность масштабировать часы на экране блокировки в 2-3 раза;

3D-обои, реагирующие на наклон смартфона;

упрощенное меню камеры с двумя вкладками — «Фото» и «Видео»;

поиск по содержимому на экране, подобный Google Lens;

автоперевод в «Телефоне» и «Сообщениях»;

отображение времени, оставшегося до полной зарядки;

анимированные обложки альбомов в плеере;

новое приложение с играми и дополнительные функции Apple Intelligence.

Чтобы скачать iOS 26, нужно открыть «Параметры» → «Общие» → «Обновления ПО» и установить апдейт.

Bloomberg ранее сообщал, что эта версия операционной системы станет фундаментом для юбилейного iPhone, который планируют представить в 2027 году. Ожидается, что он будет иметь изогнутые стеклянные грани, ультратонкие рамки и дисплей без вырезов.

