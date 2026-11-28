Руины пирамиды / Иллюстративный образ / © Фото из открытых источников

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В июне 2008 года новости о якобы открытии потерянной четвертой пирамиды в Египте облетели мир. Ее даже называли выше Большой пирамиды Хеопса. Однако это сооружение никуда не исчезало. Речь идет о древней усыпальнице фараона Джедефра, развалины которой расположены неподалеку от Гизы.

Как известную археологическую достопримечательность превратили в сенсацию о потерянной пирамиде, рассказывает Daily Galaxy.

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Где на самом деле находится четвертая пирамида

Фараон Джедефра был сыном Хеопса, построившего Великую пирамиду и третьим правителем IV династии Древнего Египта. Для своей усыпальницы он выбрал место в Абу-Роаш — примерно в 8 км северо-западнее плато Гиза.

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То есть это не четвертая пирамида непосредственно среди знаменитых трех построек Гизы, а отдельный царский погребальный комплекс неподалеку от них.

Об этом памятнике знали задолго до 2008 года. Французский институт восточной археологии отмечает, что европейские исследователи описывали Абу-Роаш еще в XIX веке. Немецкий археолог Карл Лепсиус обследовал пирамиду зимой 1842-1843 годов, а в 1880-1882 годах ее исследовал британский египтолог Флиндерс Петри.

Первые полноценные археологические раскопки провел Французский институт восточной археологии в 1901-1902 годах. Исследователи обнаружили фрагменты статуй с надписями, по которым удалось установить, что сооружение построили именно для Джедефра. Новые раскопки происходили также в 1912-1913 годах.

Сенсационная история 2008-го возникла, когда к памятнику снова привлекли внимание благодаря работам египтолога Захи Хавасса и телевизионному документальному проекту The Lost Pyramid. Фильм, над которым трудились три года, показали одновременно в 138 странах. Древнюю археологическую историю фактически представили как новое открытие.

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Почему от пирамиды осталась только каменная основа

Сооружение Джедефра возвели на естественном скалистом возвышении. Ее основа имела примерно 106 метров в длину с каждой стороны, а начальную высоту исследователи оценивают примерно в 66-67 метров. Для сравнения, Большая пирамида Хеопса поначалу достигала 146,5 метра.

Определенную путаницу с высотой повлекло за собой само расположение достопримечательности. Она стоит на значительно более высоком природном участке, поэтому по отдельным измерениям абсолютной высоты над уровнем моря ее вершина могла оказываться выше вершины пирамиды Хеопса. Но это не значит, что само сооружение было выше.

Теперь от пирамиды остался каменный массив высотой примерно 10-12 метров. Причина — многовековая разборка сооружения на строительный материал. Камни использовали для строительства других зданий, в частности в Каире.

В работе The Treasures of the Pyramids археолог Мишель Валлоджа приводит показания Флиндерса Петри, который в 1882 году жаловался, что камни из достопримечательности вывозили со скоростью до 300 верблюжьих грузов в день. Разрушение началось еще в римские времена и продолжалось до конца XIX века.

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Была ли пирамида достроена

Долгое время археологи спорили, успел ли Джедефра завершить свою усыпальницу. Основанием для сомнений были скромные остатки постройки и предположения, что фараон правил всего около восьми лет.

Однако с 1995 г. на месте работала совместная археологическая миссия Французского института восточной археологии и Женевского университета. Исследователи изучали не только саму пирамиду, но и окружающие сооружения.

Они обнаружили элементы погребального храма, помещения для религиозного культа, хозяйственные постройки, место для ритуальной лодки и небольшую дополнительную пирамиду. Такие находки позволили восстановить общую структуру царского погребального комплекса.

По заключению Валлоджи, эти постройки появились уже после завершения основной пирамиды. Поэтому исследователи миссии пришли к выводу, что памятку не оставили недостроенной, как считали ранее.

Следовательно, загадка четвертой пирамиды оказалась более прозаичной, чем обещали сенсационные заголовки: ее не потеряли и не нашли заново. Она просто пережила столетие разрушений, а ее подлинную историю археологам пришлось постепенно восстанавливать по остаткам каменных конструкций, надписям и погребальным сооружениям.

Какие еще тайны Древнего Египта раскрывают археологи

Археологические исследования Египта регулярно приносят новые находки. Например, недавно стало известно о захоронениях с золотыми языками и многочисленных каменных и глиняных гробах в некрополе провинции Менуфия. Исследователи предполагают, что там хоронили представителей среднего класса, а расположение некрополя могло быть связано с торговым путем, по которому перевозили соль для мумификации.

Не менее интересна история строительства пирамид. Французские исследователи выдвинули гипотезу о гидравлическом подъемнике, который якобы мог помогать древним египтянам перемещать тяжелые каменные блоки во время постройки пирамиды Джосера.

А другая история касается пирамиды царицы Нейт в Саккаре. Ее нашли еще в 2010 году, но только спустя десятилетие археологи смогли установить владелицу. Тайну имени царицы помогли раскрыть надписи в погребальном храме и обелиске, которые пережили более четырех тысячелетий.

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