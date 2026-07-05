хищник / © Pexels

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Международная группа ученых пришла к выводу, что для стабильности экосистем недостаточно только большого количества видов. Решающую роль играют хищники, поддерживающие баланс в природе, регулирующие численность других животных и обеспечивающие непрерывное движение энергии в пищевых цепях.

Результаты исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nature.

Ученые проанализировали более 300 экосистем

Исследование возглавил эколог Эндрю Д. Барнс из Университета Вайкато (Новая Зеландия). К работе присоединились специалисты более 20 научных учреждений.

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Ученые проанализировали 318 пищевых сетей из разных уголков мира — океанов, морей, озер, рек и грунтовых экосистем.

Вместо простого подсчета количества видов исследователи измеряли так называемый поток энергии — количество энергии, передаваемое между организмами во время питания.

Конкретно этот показатель дозволяет оценить, как эффективно работает экосистема.

Больше видов — больше энергии

Исследование показало, что с увеличением биоразнообразия значительно возрастает и объем энергии, проходящий через пищевые цепи.

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Особенно заметен был рост энергии, доходящей до хищников.

В самых богатых по видовому составу экосистемах в верхние звенья пищевой цепи передавалось почти в 70 раз больше энергии, чем в более бедных экосистемах.

Почему хищники так важны

По словам исследователей, именно хищники обеспечивают стабильность природных систем.

Они:

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контролируют численность травоядных животных;

сдерживают распространение вредителей;

поддерживают естественный баланс;

повышают устойчивость экосистем к климатическим изменениям и другим стрессовым факторам.

Различные виды хищников обычно охотятся на разную добычу, благодаря чему не конкурируют между собой, а эффективно распределяют ресурсы.

Утрата хищников запускает опасную цепь

Ученые отмечают, что именно верхушка пищевой цепи наиболее уязвима.

Из-за потери природных сред обитания, загрязнения и изменения климата численность хищников во многих регионах мира сокращается.

Это может иметь серьезные последствия для всей экосистемы.

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«Когда хищники исчезают из-за утраты среды обитания, загрязнения или изменения климата, последствия распространяются на всю экосистему и ослабляют ее ключевые функции», — объяснил руководитель исследования Эндрю Барнс.

Важно не только сохранить виды, но и связи между ними

Старший автор исследования, ученый Немецкого центра интегративных исследований биоразнообразия Бенуа Гозенс подчеркнул, что экосистемы работают благодаря взаимодействию между видами.

«Виды не существуют изолированно друг от друга. Экосистемы функционируют благодаря сети взаимосвязей», — отметил он.

По мнению исследователей, современные природоохранные мероприятия должны быть направлены не только на предотвращение вымирания отдельных видов, но и на сохранение всей структуры пищевых сетей.

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Именно связи между растениями, травоядными и хищниками обеспечивают продуктивность озер, устойчивость лесов, естественный контроль вредителей в сельском хозяйстве и общее здоровье экосистем.

По словам авторов работы, сохранение этих природных связей может оказаться даже более важным, чем охрана отдельных видов животных или растений.

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