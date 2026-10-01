Искали маршрут для газопровода, а нашли 400-летний корабль: одна находка озадачила археологов

В Германии дайверы обнаружили 400-летний корабль во время прокладки газопровода / © Pixabay

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Подводные работы в Грайфсвальдском заливе на севере Германии неожиданно превратились в археологические раскопки. Во время подготовки участка для газопровода водолазы обнаружили на морском дне остатки судна, история которого началась примерно четыре века назад.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

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Находка была сделана в 2023 году. Сначала на дне заметили отдельные предметы — ржавый якорь, детали корабельного снаряжения и подошвы обуви. Дальнейшее обследование показало, что речь идет об остатках старого корабля.

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Археологам пришлось работать в ускоренном темпе: неподалеку планировалось провести углубление дна, поэтому времени на исследования оставалось немного. Пятеро специалистов в течение 12 дней 22 раза спускались к месту находки.

Работать приходилось на глубине около 7,6 метра. Судно лежало на мягком илистом дне, поэтому любое движение под водой поднимало осадок и резко ухудшало видимость. Предметы, которые удалось достать на поверхность, сразу описывали и оставляли в воде на временное хранение, чтобы уберечь их от дальнейшего разрушения.

От самого корабля сохранилась лишь часть, однако и этих фрагментов оказалось достаточно, чтобы выяснить некоторые подробности его прошлого.

Когда построили найденный корабль

Возраст судна удалось установить благодаря исследованию древесины. Анализ годовых колец показал, что дерево, использованное для его строительства, было срублено в период с 1626 по 1639 год.

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Корпус имел характерную конструкцию: его доски частично перекрывали друг друга. Такой способ судостроения называют клинкерным. Отдельные элементы соединяли железными гвоздями, а для герметизации использовали деготь вместе с животным волосом.

С морского дна археологи в общей сложности подняли и описали более 60 предметов. Среди них были веревки, элементы бочек, деревянные детали и выдолбленный кусок дубового ствола. По предположению исследователей, последний мог быть частью насоса, с помощью которого из трюма откачивали воду.

Еще одна группа находок рассказала о том, как экипаж мог обслуживать корабль во время плавания. На борту были столярные инструменты, в частности рукоятка от ручной дрели. Подобные экземпляры ранее находили на затонувшем английском военном корабле «Мэри Роуз». Набор инструментов дает основания предполагать, что моряки могли выполнять необходимый ремонт непосредственно на судне.

Зато предметов, которые можно связать с личным бытом экипажа, осталось немного. Археологи обнаружили две подошвы обуви и сшитый кожаный ремешок.

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Среди находок также были кости животных. Их анализ показывает, что на борту употребляли свинину, а также мясо овец или коз.

Находка, для которой пока нет объяснения

Один из поднятых со дна предметов особенно заинтересовал археологов. Это плоский глиняный кирпич с отверстиями, находившийся внутри дубового блока.

Исследователи не обнаружили аналогичных конструкций среди предметов, найденных при других кораблекрушениях. Поэтому пока невозможно с уверенностью сказать, для чего она была нужна морякам XVII века.

Существует одна рабочая версия: это приспособление могло использоваться для заточки инструментов, в частности сверл или стамесок. Однако авторы исследования не утверждают, что именно в этом заключалось его назначение.

Подводный археолог Варшавского университета Михал Грабовский, работавший на месте находки, признал, что ответа пока нет.

Что случилось с судном

Археологи пока также не смогли установить обстоятельства, при которых корабль оказался на дне залива Грайфсвальд.

На отдельных деревянных частях судна остались следы огня. Это позволяет предположить версию о пожаре, однако могла ли именно она привести к гибели корабля — неизвестно.

В то же время возле обломков были найдены два якоря и буй, предназначенный для обозначения брошенного якоря. Эти предметы могут свидетельствовать о том, что в какой-то момент судно находилось на стоянке.

Грабовский подчеркивает, что без достаточного количества доказательств воспроизводить конкретный сценарий гибели корабля было бы неправильно.

«Я стараюсь не строить догадок. Иначе мы рискуем создать альтернативную историю», — отметил археолог.

Залив Грайфсвальд в свое время был частью пути, соединявшего Балтийское море с рекой Одер. В настоящее время подводные археологические объекты в этом районе обнаруживаются, в частности, в ходе исследований, связанных с развитием морской энергетической инфраструктуры.

Строительные работы не привели к уничтожению обнаруженного судна. После обнаружения маршрут газопровода перенесли, а обломки корабля оставили на месте. Чтобы защитить их на морском дне, обломки накрыли мешками с песком.

Напомним, ранее исследователи обнаружили на дне Красного моря остатки древнего соляного бассейна, который может объяснить, как ранние формы жизни на Земле выживали до появления кислорода.

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