Искали серьгу, а обнаружили захоронение эпохи викингов: семья сделала историческое открытие (фото)

В Норвегии семья случайно наткнулась на захоронение эпохи викингов во время поисков потерянной серьги на собственном дворе.

Двор в Норвегии, где обнаружили захоронение эпохи викингов/Фото: Facebook

Об этом в Facebook рассказал отдел культурного наследия города Фюльке Вестфалль-эт-Телемарк.

Семья, проживающая на острове Джомфруланн, искала на своем участке потерянную золотую серьгу с помощью металлоискателя, а откопала чашевидную пряжку эпохи викингов, которая, по мнению экспертов, может указывать на женское захоронение, датированное примерно 800 годом нашей эры.

Семья, обнаружившая похороны эпохи викингов/Фото: Facebook

Раскопки в Норвегии/Фото: Facebook

Их находка стала первым прямым доказательством того, что остров был заселен при викингах.

"Использование металлоискателя в этом случае позволило раскопать значительную часть исторического прошлого Норвегии. Это явление не является чем-то необычным, поскольку раньше уже были случаи, когда археологи-любители делали такие находки. Эти находки подтверждают богатую историю, погребенную под беззаботными норвежскими ландшафтами, и доказывают, что даже повседневная деятельность может удивительно пролить свет на прошлое", — написали в отделе культуры норвежского города.

Напомним, на греческом острове обнаружили неизвестный древний город (фото, видео).

Читайте также: