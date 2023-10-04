Искали серьгу, а обнаружили захоронение эпохи викингов: семья сделала историческое открытие (фото)

Норвежская семья обнаружила захоронение эпохи викингов во время поисков потерянной серьги.
В Норвегии семья случайно наткнулась на захоронение эпохи викингов во время поисков потерянной серьги на собственном дворе.
Об этом в Facebook рассказал отдел культурного наследия города Фюльке Вестфалль-эт-Телемарк.
Семья, проживающая на острове Джомфруланн, искала на своем участке потерянную золотую серьгу с помощью металлоискателя, а откопала чашевидную пряжку эпохи викингов, которая, по мнению экспертов, может указывать на женское захоронение, датированное примерно 800 годом нашей эры.
Их находка стала первым прямым доказательством того, что остров был заселен при викингах.
"Использование металлоискателя в этом случае позволило раскопать значительную часть исторического прошлого Норвегии. Это явление не является чем-то необычным, поскольку раньше уже были случаи, когда археологи-любители делали такие находки. Эти находки подтверждают богатую историю, погребенную под беззаботными норвежскими ландшафтами, и доказывают, что даже повседневная деятельность может удивительно пролить свет на прошлое", — написали в отделе культуры норвежского города.
Напомним, на греческом острове обнаружили неизвестный древний город (фото, видео).
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